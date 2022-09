Zdroj: TASR/Martin Baumann ŠETRENIE podľa ministra Krajniaka: V piatok ZATVORIŤ úrady! HROZÍ to isté aj školám? Vláda zastropuje ceny energií, alebo ich "zrazí" čo najnižšie. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). 14. september 2022 han Zo Slovenska

14. september 2022 han Zo Slovenska ŠETRENIE podľa ministra Krajniaka: V piatok ZATVORIŤ úrady! HROZÍ to isté aj školám? Vláda zastropuje ceny energií, alebo ich "zrazí" čo najnižšie. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

„Chcel by som ubezpečiť všetky zariadenia sociálnych služieb, ako aj celý verejný sektor a, samozrejme, aj domácnosti. Máme pripravené také opatrenia, ktoré zabezpečia, že každý si bude môcť dovoliť zaplatiť cenu elektriny, cenu tepla a cenu plynu. Základným riešením je to, že zastropujeme ceny alebo ich zrazíme čo najnižšie. Na tom robíme, máme pripravené opatrenia,“ spresnil.

Bude sa šetriť

Podľa jeho slov však budú domácnosti, ktorým štát bude môcť pomôcť aj nejakou finančnou kompenzáciou. „Je niekoľko možností, ako to vieme urobiť, aj dnes sme o tom rokovali. Chcem však ubezpečiť každú domácnosť na Slovensku, ale aj každé zariadenie verejného sektora, napríklad školy, nemocnice, zariadenia sociálnych služieb, že máme dostatok energií a budú v takej cene, aby si ich mohli dovoliť zaplatiť,“ ubezpečil.

„Najväčšia pomoc pre domácnosti je to, aby sme čo najrýchlejšie prijali takú legislatívu, ktorá nám umožní stropovať ceny plynu, elektriny a tepla nielen v tomto roku, tak ako to je, ale aj v budúcom roku,“ podčiarkol.

Podľa jeho slov budúci týždeň pôjde z vlády do parlamentu legislatívny návrh, ktorý zastropovanie cien energií, nielen pre domácnosti, ale aj pre verejný sektor a pre sektory ekonomiky, umožní.

Piatky bez úradov?

Doplnil, že napríklad Česká republika prijala zastropovanie cien na približne troj- a štvornásobne vyššej úrovni ako platia domácnosti na Slovensku. „My určite chceme nájsť lepšie riešenie, ako je v Česku, výrazne, výrazne lepšie riešenie,“ povedal.

„V čase, keď sa vo vykurovacej sezóne spotrebúva najviac energií by sme vedeli pristúpiť k tomu, že by sme zaviedli home office určite na piatok, prípadne na štvrtok. Úrady by fungovali napríklad do štvrtka, ale v piatok by sa robilo z domu, aby sa počas troch dní v rade dalo šetriť energie. Menej by sme mali vykurovať chodby. Určite pristúpime k tomu, aby sa menej vykurovalo v noci a cez víkendy,“ uviedol svoje predstavy o šetrení energií v rezorte práce Krajniak.

A čo školy?

Pedseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO), ktorý je dočasne poverený riadením ministerstva školstva, uistil, že školy sa nebudú zatvárať z dôvodu zvyšujúcich sa cien energií. V stredu vydal pokyn, aby mu všetky školy poskytli presnú informáciu, akú majú ročnú spotrebu elektrickej energie. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.

„Aby sme vedeli napočítať, aké budú mať dopady na rozpočty,“ vysvetlil Heger.

Podľa neho sa to dá zistiť na základe spotreby. Povedal, že tieto informácie majú byť dostupné v nasledujúcich dňoch. V prípade, že ich bude mať, posunie ich ministerstvu hospodárstva a rezortu financií.

Premiér o „mrznutí“

Podľa Hegera nedopustia ani to, aby sa opäť začalo dištančné vyučovanie. Povedal, že sa tak dialo počas pandémie. Zopakoval, že zdravotníctvo a školstvo sú nielen pre neho, ale aj pre vládu prioritou.

„Myslíte si, že necháme žiakov a študentov mrznúť v školách? Myslíte si, že necháme pacientov v nemocniciach mrznúť? V žiadnom prípade,“ vyhlásil.

Poukázal na to, že sa pripravia opatrenia, keď budú vidieť, ako sa vyvinie diskusia v európskom priestore. Rektori vysokých škôl podľa premiéra nemajú prepadať panike.

Slovenská rektorská konferencia (SRK) upozorňuje na to, že vysokým školám na Slovensku hrozí kolaps. Vyzýva preto vládu SR, aby zvrátila negatívny vývoj ich financovania, či kompenzovala výpadky spôsobené energetickou krízou. Ak sa tak nestane, od 17. novembra prestanú vysoké školy vyučovať.

