22. jún 2024 Magazín Lifestyle Láka vás tetovanie? Niektoré milé a originálne SYMBOLY sú znakom násilia a gangov Niektoré tetovania ukrývajú desivý odkaz. Nositeľom môžu spôsobiť problémy a pravdepodobne ich budú ľutovať po celý život.

Tetovanie je jedno z najstarších skrášľovaní ľudského tela. Tetovacie štúdiá dnes ponúkajú množstvo štýlov a motívov od výmyslu sveta. Niektoré kerky sa tešia väčšej obľube ako iné.

Viete, že existujú známe tetovačky, ktoré sú silne naviazané na podsvetie, násilnú smrť, nájomných vrahov či nespoľahlivých ľu­dí?

Slza pod okom

Je to malé, no neprehliadnuteľné tetovanie. Jeho majitelia ho s hrdosťou nosia zvyčajne tesne pod okom. „Je to jedno z najkontrover­znejších tetovaní na svete, pretože sa často spája s kriminálnym podsvetím a verí sa, že znamením toho, že jeho nositeľ niekoho zabil. Tetovanie môže predstavovať lojalitu nositeľa ku gangu alebo zločineckej organizácii a v niektorých prípadoch môže naznačovať, že nositeľ spáchal vraždu,“ píše Medium.

Zasvätení veria, že ak si tento symbol chcete vpísať do kože, musíte si ho najprv zaslúžiť.

Slza pod okom môže byť zároveň tichou pripomienkou smútku. Nosia ju tí, čo stratili milovanú osobu, a to hlavne vtedy, ak bola smrť náhla alebo traumatická. Iní nositelia nosia slzu ako symbol prežitia a odvahy.

Trojlístok

Aj trojlístok pôsobí nevinne, pritom si toto tetovanie obľúbil írsky kriminálny gang a dodnes ho s radosťou používa. Jeho členovia sa preukazujú zeleným trojlístkom, nikdy nie štvorlístkom. Miesto tetovania pritom nezohráva žiadnu úlohu.

Zdroj: Dnes24.sk