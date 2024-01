27. január 2024 Magazín Ako spoznať PSYCHOPATA? Niektorých ľudí môžu prezradiť takéto RUKY Máte pocit, že máte dočinenia so psychopatom? Je možné, že je nositeľom takéhoto poznávacieho znamenia.

Existuje „pohrebná“ hádanka, vďaka ktorej môžete odhaliť ľudí trpiacich psychopatiou. No nemusí to ostať len v rovine testu samotnej mentality. Skúste sa zamerať na istú fyzickú črtu. Najnovší článok uverejnený v odbornom časopise Journal of Psychiatric Research informuje o tom, že za nevyrovnanou osobnosťou s asociálnymi rysmi môže byť konkrétny typ rúk.

Vedci z Výskumného centra Charles-Le Moyne v Quebecu prijali 80 dobrovoľníkov v rámci istej vedeckej štúdie a to konkrétne 44 ľudí s psychiatrickými problémami a 36 dobrovoľníkov bez akýchkoľvek diagnostikovaných duševných porúch. „Po dôkladnom klinickom posúdení účastníci poskytli svoju pravú ruku v rámci merania dĺžky ukazováka a prstenníka,“ píše tamojší časopis. Následne dobrovoľníci podstúpili viaceré písomné testy. Výsledok?

Tí, ktorí majú dlhší prstenník ako ukazovák sa vyznačovali častejšie antisociálnymi vlastnosťami. Vykazovali totiž vyššiu hranicu psychopatie, narcizmu, machiavelizmusu a agresívneho správania.

Zdroj: Dnes24.sk