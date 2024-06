3. jún 2024 TOS Lifestyle Láske z Ruže pre nevestu je KONIEC! Diváci sa bavia: Žili šťastne, až kým sa nevypli KAMERY V piatok bola odvysielaná finálová časť Ruže pre nevestu a televízia dnes vyšla s pravdou von. Ženích Radko a víťazka šou Stanka netvoria pár.

V piatok bola odvysielaná finálová časť druhej série šou Ruža pre nevestu. Väčšina divákov fandila Stanke, ktorú nakoniec Radko uprednostnil pred Češkou Julie. Časť divákov verila, že o tomto páre bude ešte počuť aj po šou.

Žiadny pár však nie je. Televízia Markíza už dnes na svojom webe informovala o tom, že láske je koniec. Faktom je, že od natočenia už uplynul nejaký čas.

Prehovorili

„Myslím si, že aj diváci mali možnosť vidieť, že ku Stanke ma to od úplného začiatku najviac ťahalo. Vo finále som sa rozhodoval svojím srdcom, na základe svojich pocitov a naozaj som úprimne veril, že by nám to mohlo vyjsť. Bohužiaľ, musím povedať, že sa nám vzťah nepodarilo rozvíjať ďalej a nie sme spolu," uviedol Radko Urbanyak pre Markízu.

​„Keď sme išli do šou, nemali sme tušenie, kto nás tam bude čakať. Prvé stretnutie s Radkom bolo pre mňa veľmi emotívne, ako bolo vidieť aj v prvej epizóde. Čas, ktorý sme mali iba pre seba, bol v šou obmedzený, no mala som záujem ho viac a viac spoznávať. Zistila som, že Radko je citlivý, otvorený muž a zároveň dobrý poslucháč, ktorého zaujíma, čo mu hovorím. Žiaľ, spoznávanie mimo kamier v reálnom živote naberalo iný rozmer a naša vzájomná náklonnosť neprerástla do vzťahu,“ vyjadrila sa Stanka Lučková.

Reakcie divákov

Reakcie divákov na seba nenechali dlho čakať. Niektorých táto informácia pobavila, iných pobúrila, pričom si to odniesla najmä samotná televízia.

„Divadlo pre ľudí a čudujem sa každému, kto to sledoval. Strata času,“ okomentovala Libuša. „Hlavne už nerobte ďalšie pokračovanie,“ pridal sa Stanislav.

„Veď tá láska ani nezačala. Prečo by malo vydržať to, čo nikdy nebolo,“ myslí si Marta. „To mi bolo hneď jasné. Žili šťastne, až kým sa nevypli kamery,“ pobavila užívateľov sociálnej siete Natália. „Veď to bola šou,“ poznamenala s nadhľadom Nikuška.

Bola to každopádne šou, ktorá pri tejto druhej sérii nabrala na popularite a začala ju vo veľkom sledovať aj mladšia generácia. Televízia sa netají tým, že svojim divákom chce tak ponúknuť aj tretiu sériu.

