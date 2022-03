Zdroj: TASR/DPA Legendárny herec Alain Delon plánuje EUTANÁZIU: Život bez manželky ho skľučuje Francúzsky herec Alain Delon sa rozhodol ukončiť svoj život eutanáziou vo Švajčiarsku. 25. marec 2022 red . Magazín

25. marec 2022 red . Magazín Legendárny herec Alain Delon plánuje EUTANÁZIU: Život bez manželky ho skľučuje Francúzsky herec Alain Delon sa rozhodol ukončiť svoj život eutanáziou vo Švajčiarsku.

Zdroj: TASR/DPA

Legendárny herec Alain Delon (86) sa rozhodol pre eutanáziu. Informovali o tom tvnoviny.sk s odvolaním sa na správu agentúry Profimedia.

Život bez manželky

Asistovanú samovraždu by mal herec podstúpiť vo Švajčiarsku, kde je legálna. Potvrdil to aj jeho syn Anthony Delon, ktorý má všetko zorganizovať. Otcove rozhodnutie rešpektuje a sľúbil mu, že ho bude sprevádzať až do konca.

„Starnutie je naprd! Strácam svoju tvár a zrak. Postavím sa na nohy a cítim, ako ma bolí členok… je to hrozné,“ povedal pre časom pre francúzsky časopis Le Point. Delon má tiež vážne zdravotné problémy, no tie nie sú dôvodom, prečo sa rozhodol dobrovoľne ukončiť svoj život. Podľa jeho syna je otec „nesmierne skľúčený zo smrti manželky Nathalie Delonovej“, ktorá v roku 2021 zomrela na rakovinu pankreasu.

Alaina Delona na vrchole slávy označovali za jedného z najpríťažli­vejších mužov francúzskeho filmu. Počas svojej žiarivej kariéry spolupracoval s najznámejšími filmovými režisérmi. Hral vo viac ako 80 snímkach, medzi najznámejšie patria filmy Gepard, Čierny tulipán či Dvaja muži v meste. V roku 2019 dostal v Cannes Zlatú palmu za celoživotné dielo.

Zdroj: Dnes24.sk