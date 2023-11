Zdroj: Youtube.com/Marty McFly Legendárny ROZHOVOR so študentom baví dodnes: Hlavný hrdina prehovoril! Ako si na to spomína? Jedno z najlegendárnejších videí slovenského internetu opäť ožilo. Hlavný hrdina prezradil, ako vznikol nezabudnuteľný rozhovor a aj to, čo dnes robí. 18. november 2023 TOS Lifestyle

„Na prvom mieste u mňa je štúdium. Keby nebolo štúdium, nie som ani ja. Ale keďže je štúdium, mám štúdium a od pondelka do štvrtka sa venujem štúdiu a potom v piatok mám takú zábavu, že zahrám si futbal napríklad alebo gorodky alebo golf,“ hovorí vo videu, ktoré sa stalo legendárnym v rámci slovenského internetu, mladý a v tú noc opitý študent.

Môj noc

„Ako vyzerá tvoja noc a tvoj deň?“ opýtajú sa ho následne. „Môj noc? Môj noc vyzerá akože chcem si užívať celkovo, každú sekundu, každú minútu… A môj deň vyzerá tak, že chcem spať,“ baví vo videu svojimi odpoveďami Michal.

Pôvodne išlo o rozhovor pre študentskú televíziu, na internete valcuje dodnes. Pravidelne ho niekto nahrá na nejakú sociálnu platformu a tam trhá rekordy.

„Niekedy mi to ide a niekedy mi to nejde. Ale väčšinou mi to nejde,“ znie ďalšia legendárna hláška z videa, ktoré mnohí poznajú pod názvom Ružový študent.

Kameru si pamätal, svoje odpovede nie

Po rokoch od vzniku videa poskytol jeho hlavný aktér rozhovor pre youtubový kanál vidaduTV.

Pri spomienkach na toto video uviedol, že nasledujúci deň sa s partiou snažili poskladať to, čo sa dialo v noci. Pamätal si, že poskytol televízii pred nočným klubom rozhovor, ale už nie to, čo tam hovoril.

O dva týždne na to mu zavolal kamarát, že je na Facebooku video s ním a všetci to zdieľajú.

Za svoj počin sa dnes vôbec nehanbí. „Veľa ľudí mi hovorilo, že si to púšťa, keď sú smutní, keď majú depku… Že si to pustia a že ich to rozveselí,“ povedal v aktuálnom rozhovore Michal.

Vylúčenie zo školy?

Vtedy mu však nebolo všetko jedno. Prodekan mu prezradil, že video škola riešila na disciplinárke a že padli tam aj názory na vylúčenie zo školy.

„Potom sme dali hlavy dokopy, analyzovali sme ten rozhovor a nakoniec povedali, že pozitívne rozprával, jedno jediné škaredé slovo nepovedal, vyzdvihol ako rád chodí do školy, ako to tam miluje. Čiže to bola reklama zadarmo pre školu a nikto už potom neriešil nejaký disciplinárny postih,“ zaspomínal si pre vidaduTV.

Prezradil, že aktuálne podniká vo viacerých segmentoch a jednou z oblastí jeho podnikania je aj tokajské víno.

