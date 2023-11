Zdroj: Polícia SR - Trnavský kraj , Pixabay.com Skončia alkohol testery na SMETISKU? Vedci prišli s unikátnym nápadom! Postačí JAZYKOLAM Vedci zistili, že na odhalenie množstva alkoholu v krvi postačí jediná veta. Zamerali sa na jazykolamy a výsledky sú prekvapujúco presné. 14. november 2023 Rastislav Búgel Lifestyle

14. november 2023 Rastislav Búgel Lifestyle Skončia alkohol testery na SMETISKU? Vedci prišli s unikátnym nápadom! Postačí JAZYKOLAM Vedci zistili, že na odhalenie množstva alkoholu v krvi postačí jediná veta. Zamerali sa na jazykolamy a výsledky sú prekvapujúco presné.

Americkí vedci najnovšie prišli so zaujímavou teóriou. Podľa štúdie výskumníkov zo Stanfordovej univerzity je možné odhaliť vypité množstvo alkoholu pomocou jednoduchých jazykolamov. Upozornil na to server The Guardian.

Ako tvrdia vedci stojaci za výskumom, zmeny vo výslovnosti zložitejších viet (zmena výšky tónu a frekvencie) dokážu pomerne presne odhaliť mieru intoxikácie alkoholom.

Kde všade sa to dá využiť?

Podľa jedného z autorov štúdie má táto metóda množstvo využití. Jednou z možností je napríklad elektrický zámok zapaľovania na aute. „Ten by neumožnil naštartovať auto niekomu, kto by neprešiel hlasovou skúškou. Možné využitie je aj pri niektorých vysoko rizikových povolaniach, akým je napríklad vodič školského autobusu alebo operátor ťažkých strojov,“ povedal doktor Brian Suffoletto.

Ďalšie využitie by táto metóda mohla mať v baroch. Barman by okamžite vedel, kedy už hosťovi nemá ďalej nalievať.

Prekvapujúco presné výsledky

Odborníci počas výskumu vybrali niekoľko jazykolamov, pri ktorých merali zmenu výslovnosti v závislosti na množstve vypitého alkoholu. Účastníkov priebežne nahrávali. Najprv ich nahrali triezvych, neskôr po vypití väčšieho množstva alkoholu a neskôr aj sedem hodín po vytriezvení.

Jednotlivé nahrávky potom rozdelili na sekundové úseky, ktoré podrobili detailnej analýze. Výsledky boli prekvapivo presné.

Hlasová analýza dokázala rozoznať presnú výšku intoxikácie alkoholom až na 98 percent.

Test bol preukazný už od hladiny 0,8 promile, ktorá v USA predstavuje limit tolerancie pre vodičov.

Foto: ilustračné

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Zdroj: Dnes24.sk