14. január 2021 Lekárska komora sa vzoprela Matovičovi - celoplošné testovanie je riziko!

V tejto pandemickej situácii nám pomôže len lockdown a očkovanie. Hovorí predseda Slovenskej lekárskej komory a spochybňuje celoplošné testovanie.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Viacerí lekári, infektológovia a ďalší špecialisti sa už postavili proti nápadu premiéra Matoviča zopakovať celorepublikové testovanie obyvateľov.

Pridala sa aj Slovenská lekárska komora. Varuje, že v čase výskytu rýchlo sa šíriacej britskej mutácie koronavírusu je rizikové nahnať ľudí na hromadnú testovaciu akciu.

Toto nie je priorita

Lekári sú vyčerpaní a potrebujú sa sústrediť na starostlivosť o svojich pacientov. Nepovažujú za efektívne, aby opäť išli robiť celý víkend výtery po celom Slovensku bez ohľadu na epidemiologickú situáciu v okrese.

Rovnaký názor prezentovala aj Slovenská lekárska komora. Jej prezident Marian Kollár uviedol, že už minimálne desať lekárov zomrelo na Covid-19 a celoplošné testovanie dnes nie je prioritou.

„Slovensku teraz pomôže len zastaviť hromadné podujatia, ale my ideme robiť celoslovenské hromadné podujatie v podobe celoplošného testovania,“ uviedol M. Kollár na štvrtkovej tlačovke.

Tvrdí, že je to úplne v protiklade s tým, čo neustále zdôrazňujú ľuďom – aby sa čo najviac zdržiavali doma a nechodili na frekventované miesta, ak sa to dá.

„Sústreďme sily na to, čo nám v tejto situácii určite pomôže – lockdown a očkovanie. To je svetlo v tuneli a mali by sme si šetriť sily na tento účel. Robme len správne veci a nie to, čo nemá význam,“ dodal M. Kollár.

Zároveň uznal, že konečné rozhodnutie je na premiérovi a vláde. Ak príde taká žiadosť, zdravotníci sa jej zrejme nebudú môcť vyhnúť.

Treba len štyritisíc

Premiér Igor Matovič v utorok ohlásil, že je odhodlaný zorganizovať celoplošné testovanie obyvateľstva najneskôr na budúci víkend. Napriek kritike veľkej časti expertov i koaličnej SaS je presvedčený, že toto je jediný správna cesta.

„Nás momentálne najbližšie týždne či mesiace nezachráni očkovanie. Nás zachráni buď zakázať ľudom chodiť do roboty, do firiem a zatvoriť fabriky, alebo masívne plošné testovanie,“ uviedol premiér Matovič na tlačovke.

Sťažnosti zdravotníkov, že sú vyčerpaní, odmietol a označil ich za „povrchné a manipulatívne.“ Zdôrazňuje, že tentokrát bude treba oveľa menej zdravotníkov ako v októbri.

Zaškolenie laikov?

„Teraz môžeme to odberové miesto robiť len s jedným zdravotníkom,“ podotkol Igor Matovič. To znamená, že na celoplošné testovanie bude treba zabezpečiť len zhruba štyritisíc zdravotníckych pracovníkov. Na Slovensku je pritom k dispozícii asi 80-tisíc ľudí s takouto kvalifikáciou.

Na odberové miesta nemusia nastúpiť len lekári, či zdravotné sestry. Odbery môžu robiť aj študenti medicínskych odborov. Padol aj návrh na zaškolenie laikov, ale ten je podľa Slovenskej lekárskej komory nerealizovateľný z právnych dôvodov.

„Akýkoľvek odber biologického materiálu, alebo vyšetrenie, je zdravotný úkon, pri ktorom môže nastať komplikácia. Ak sa to stane, kto bude zodpovedať za tú komplikáciu?“ Upozornil Marian Kollár.

Zdroj: Dnes24.sk