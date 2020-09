16. september 2020 Rôzne Leto sa s nami pomaly lúči: Kedy sa prudko ochladí?

Užite si posledné letné dni a príjemné počasie. K nášmu územiu sa blíži studený front, ktorý prinesie výraznú zmenu.

Zdroj: TASR/AP

Slovensko, ako aj ostatné krajiny predovšetkým strednej Európy či Balkánu zažívali mimoriadne teplé septembrové počasie. Streda bude na našom území posledným slnečným a veľmi teplým dňom, pri ktorom sa teplota vyšplhá aj nad hranicu +30 °C.

„Vo štvrtok sa už na našom území očakáva prevažne veľká oblačnosť a vyskytovať sa budú aj prehánky. Výnimočne sa predovšetkým v oblasti hôr môžu vyskytovať aj búrky,“ informuje portál iMeteo.sk.

Prudké ochladenie

Za týmto studeným frontom do našej oblasti prenikne chladnejší vzduch. Ten sa k nám dostane medzi tlakovou nížou so stredom nad Ruskom a tlakovou výšou so stredom nad Severným morom.

Teploty sa na našom území prepadnú o zhruba 10 °C. Ochladenie bude výrazné nielen počas dňa, ale aj počas noci. Nočné a ranné teploty môžu klesať až k nule. Pohybovať sa budú od +9 do +1 °C.

Letné a nadpriemerne vysoké teploty tak na našom území skončia a nastúpi jesennejší charakter počasia.

Vo štvrtok (17. 9.) postúpi od severu cez územie Slovenska podľa meteorológov studený front, za ktorým k nám prenikne chladný vzduch.

„Ochladenie tak pocítime už v noci zo štvrtka na piatok (18. 9.) a nasledujúce noci budú ešte chladnejšie, pretože zoslabne vietor a nebude takmer žiadna oblačnosť. Vzduch bude navyše suchý,“ informuje na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Zdroj: TASR