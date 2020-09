14. september 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Trápi vás zdravie a práca? Využite NOV v znamení Panny

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 14. - 20. septembra 2020?

Vo štvrtok 17. septembra o 12.02 hod. nastane NOV v znamení Panny. „Je to šiesty astrologický dom, dom zdravia a práce. Ak máte starosti so zdravím či s prácou, poproste LUNU o pomoc,“ radí astrologička Valika Polčicová, ktorá pre vás vypracovala týždenný horoskop.

Baran

V zamestnaní čo môžete, tak sa snažte urobiť v priebehu pondelka aj keď aj v tento deň sa potrápite. Ide o to, že od utorka do piatku máte pred sebou problémy a jednu prekážku za druhou, ktoré budete riešiť len s nesmiernym vypätím všetkých vašich síl. Aj v osobnom živote je pre vás pondelok príjemný, pretože bude naplnený láskou a citmi. Naopak, v piatok si dávajte pozor, pretože nebudete schopný čeliť tlaku zo strany vašich partnerov a vaše reakcie tak môžu byť veľmi prudké. Nepokazte si nadchádzajúci víkend zbytočnou hádkou.

Býk

Je pred vami pracovne ďalší úspešný týždeň, počas ktorého sa vám bude dariť uzatvárať výhodné obchodné dohody a zmluvy. Ak zvažujete zmenu zamestnania, tak môžete meniť, môžete začať s podnikaním. Máte šancu posunúť sa na kariérnom rebríčku. V súkromí vám nebeská obloha okrem piatku, kedy hrozia menšie nedorozumenia, bude priať najmä v partnerskom spolužití. Vaše vzťahy medzi vami sa budú upevňovať a utužovať. Okrem toho, počas víkendu spoločne zažijete veľa romantiky.

Blíženci

Je pred vami je ale naozaj nesmierne náročný pracovný týždeň, preto sa obrňte veľkou trpezlivosťou a vnútorným pokojom a rovnováhou. Len tak sa vám bude ako tak dariť riešiť problémy a prekážky. Buďte opatrný aj na vaše reakcie smerom k vašim nadriadeným, pretože by ste si mohli ohroziť aj kariéru. Taktiež aj v osobnom živote sa v utorok nezhodnete s nikým vo vašom okolí, čo vám tiež nepridá na celkovej pohode, ale, našťastie, už vo štvrtok sa situácia utrasie a všetko sa dostane do dobrých zabehnutých koľají.

Rak

Pondelok a utorok sú pre vás pracovne náročné dni, počas ktorých sa vám nebude dariť zvládať vaše povinnosti, čo bude mať za následok, že aj vaši nadriadení vám dajú najavo svoju nespokojnosť. Ale už od stredy do piatku všetko napravíte, čím im všetkým ukážete, že si ich dôveru a aj vašu pozíciu oprávnene zaslúžite. V priebehu týchto dní sa v osobnom živote nemusíte obávať žiadnych nepredvídaných okolností, ktoré by vám mali nepríjemným spôsobom narušiť vaše vzťahy z rodinou. Iba v piatok hrozia menšie nedorozumenia.

Lev

Aj v priebehu tohto týždňa sa môžete tešiť z vašich pracovných úspechov. Taktiež aj vo finančnej oblasti sa vám darí „rozmnožovať“ vaše investície. No cez to všetko nie ste vnútorne spokojný. Mali by ste sa nad sebou zamyslieť, či nie ste tak trochu prehnane náročný. V osobnom živote, zvlášť v partnerskom spolužití, to v počas týchto dní budete mať ako na hojdačke. V pondelok prudké hádky, v stredu veľa lásky a cez víkend opäť nedorozumenia, ale zbytočné.

Panna

Tento pracovný týždeň je jedným z tých, ktorý vám prináša hlavne veľa problémov a starostí, ktoré dokážete zvládnuť jedine tak, že sa obrníte ozaj veľkou trpezlivosťou a vnútorným pokojom. Taktiež si dávajte pozor na komunikáciu s vašimi nadriadenými, pretože vaše reakcie smerom k nim by mohli ohroziť vašu kariéru. Aj v súkromí sa počas utorka budete hádať doma s každým, ale, našťastie, už vo štvrtok sa všetko dá do poriadku, takže nadchádzajúci víkend bude príjemný a pokojný.

Váhy

Pracovne sa vám bude dariť zvládať všetko bez najmenších problémov. Budujete si kariéru, uzatvárate dlhodobé výhodne obchodné zmluvy. Ak uvažujete o podnikaní, môžete začať, ale môžete aj meniť zamestnanie pokiaľ o tom už nejaký čas uvažujete. V partnerskom spolužití počas piatku hrozia menšie nedorozumenia, ale celkovo máte pred sebou dni, počas ktorých vás hviezdy podporujú v upevňovaní si vašich partnerstiev.

Škorpión

Pre vaše znamenie sa bude tento týždeň niesť pod heslom – za veľa práce, veľa pláce. Máte totiž pred sebou týždeň, počas ktorého ozaj nebudete vedieť čo skôr, pretože budete doslova zavalený prácou. Ale vy ste na výsosť spokojný. Aj v osobnom živote sa cítite príjemne. V utorok vám vesmír praje v oblasti citov a lásky, ale aj ostávajúce dni sú plné pekných zážitkov či už v kruhu rodiny, partnerov, alebo vašich priateľov. Čo tak pre všetkých počas víkendu pripraviť niečo zaujímavé a zábavné, čo by ste spoločne mohli podniknúť?

Strelec

V priebehu týchto dní sa vám na pracovisku darí všetko do čoho sa pustíte. Úspešne zvládate aj ozaj náročné projekty. Ale neteší vás to, pretože vnímate okolo seba neprajníkov a závistlivcov, čo vás mrzí, ale aj hnevá a nedovoľuje vám tešiť sa z vašich výsledkov. Aj vám počas tohto týždňa ak ide o váš osobný život hviezdy prajú hlavne v partnerskom spolužití. Preto by bolo fajn, ak by ste na nadchádzajúci víkend pre vás a vaše polovičky naplánovali niečo milé, čím by ste ich príjemne prekvapili.

Kozorožec

Z celého pracovného týždňa sa vám bude najviac dariť v pondelok. Dokonca aj priazeň a podpora vašich nadriadených bude počas tohoto dňa citeľná. Ale ani počas utorka až piatku sa nebudete mať dôvod na čo sťažovať sa. Ste vnútorne nespokojný. Prečo? Zamyslite sa nad sebou. V oblasti citov a lásky ste úspešný hlavne v stredu a počas celého víkendu bez ohľadu na to, či ste v trvalo stabilných, alebo iba v začínajúcich vzťahoch. Tak si to užite.

Vodnár

Všetky vaše pracovné povinnosti si plníte tak, ako len najlepšie viete a dokážete, ale zo strany vašich nadriadených sa uznania a vďaky nedočkáte, čo vás mrzí a s čím sa vnútorne len ťažko vyrovnávate. V súkromí aj počas týchto dní cítite, že vaša charizma pozitívne pôsobí hlavne na opačné pohlavie, takže ak ste ešte nezadaný a túžite tento stav zmeniť, stane sa tak. Vy, čo máte stabilné vzťahy, tešte sa zo zvýšeného záujmu vašich partnerov o časté a zvlášť vzrušujúce zblíženie s vami.

Ryby

Tento týždeň naozaj veľa pracujete, pretože chcete vašim nadriadeným dokázať, že v tom, čo robíte, ste profesionáli. No mrzí vás, že aj keď sa snažíte ako najlepšie viete a vaše výsledky sú dobré, z ich strany nie ste náležite finančne ohodnotený. V priebehu týchto dní sa utvrdíte v tom, že vo vašich partneroch máte veľkú istotu a podporu. Utorok a sobota sú z vášho pohľadu ideálne dni na otvorené prejavy citov a lásky. Tak tieto dni využite, aby ste aj vy im ukázali, ako si vážite a ceníte že pri vás stoja vždy, keď to potrebujete.

