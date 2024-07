4. júl 2024 ELA Správy Rôzne Lidl testuje NOVINKU pri kupovaní ovocia a zeleniny: Zaplatíme za KUSY namiesto GRAMOV? Obchody sa neustále snažia zlepšovať možnosti nakupovania. Potravinový reťazec Lidl teraz vyskúšal novinku pri zelenine a ovocí. Ujme sa u zákazníkov?

Skúšajú to s paprikou

Obchodný reťazec Lid zaradil v českej republike do ponuky papriku, ktorej cenu ponúka za kus a nie za kilogram. Lidl priznáva, že sa nechal inšpirovať v zahraničí a nevylučuje, že tento trend rozšíri aj na iné druhy ovocia či zeleniny.

„Keďže sa snažíme na český trh prinášať inovácie, rozhodli sme sa tento spôsob predaja otestovať aj v našich predajniach. Zaradenie do stálej ponuky zatiaľ neplánujeme, ale do budúcna nevylučujeme testovanie kusového predaja pri ďalších plodinách,“ uviedla pre iDNES.cz hovorkyňa spoločnosti Eliška Froschová Stehlíková.

Majú sa na takúto novinku pripraviť aj slovenskí zákazníci? „Rozlišujeme produkty, ktoré si zákazníci typicky kupujú vo väčších objemoch (zemiaky, cibuľa, jablká a pod.) a tie majú na cenovke uvedenú cenu za kg. Produkty, ktoré si typicky kupujú v menších gramážach (jahody, čerešne, ríbezle, zázvor a pod.) majú cenovky viazané na 100 g. Na našich pultoch sa nachádzajú aj tzv. kalibrované produkty s cenou uvedenou za jeden kus (mango, ananás, pór, karfiol, avokádo a pod.),“ uviedol hovorca spoločnosti Tomáš Bezák pre Startitup.

Zmeny pri čerešniach

V Česku zmeny skúšala aj Billa. Ako iDNES ďalej informuje, reťazec začal predávať čerešne na sto gramov namiesto kilogramov. Zatiaľ čo o predaji tovaru na kusy sa v našej krajine zatiaľ hovoriť nedá, túto zmenu si podľa portálu tvnoviny.sk môžeme všimnúť aj na Slovensku.

„Ide však o špecifické produkty a o praktické dôvody. Sú to napríklad čerešne alebo physalis. Takto to máme interne dlhodobo nastavené a naše zákazníčky a zákazníci sú na to u týchto produktov zvyknutí,“ ozrejmil hovorca Billy Marek Kravjar. Zároveň dodal, že zmena gramáže na kusový predaj by vo všeobecnosti znamenala, že potraviny by sme nakupovali drahšie.

Billa v súčasnosti plánuje zmenu v e-cenovkách. Zákazníci po novom uvidia cenu aj za 1 kilogram, aj za 100 gramov daného tovaru.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk