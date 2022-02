Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Odborníci zostavili rebríček NAJNEZDRAVŠÍCH potravín: TOTO už nejedzte! Aké sú podľa odborníkov najhoršie potraviny pre vaše zdravie? Mnohé si pritom doprajete každý deň. Našli ste tam aj svoje? 12. február 2022 Monika Hanigovská Lifestyle

Odborníci zostavili rebríček najnezdravších potravín. Budete možno prekvapení aj vy, že sa medzi nimi nachádzajú i dobroty, ktoré konzumujete denne.

Slanina

To, že slanina nepatrí medzi najzdravšie jedlá, vieme azda všetci. No mnohí asi netušia, že je oveľa škodlivejšia, ako sa zdá.

„Mnohí nevedia, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila slaninu do rovnakej kategórie ako tabak, pokiaľ ide o karcinogenézu,“ povedala doktorka Reyzan Shali, pričom dodala, že slanina ovplyvňuje proces, ktorým sa zdravé bunky premieňajú na rakovinové.

Informuje o tom portál Foodmaker.how. „Urobili sme správne, keď sme spoločnosť požiadali, aby sa vzdala tabaku. Ale ako je možné, že sme im nepovedali, aby nejedli slaninu?“ kladie si otázku odborníčka.

Vyprážané jedlo a olej

Vďaka rýchlemu pracovnému tempu, ľahkej príprave a napríklad aj konečnej ceny, je to veľakrát voľba, ktorej nedokážeme odolať. No problémom je to vtedy, ak sa vyprážané jedlo stáva základom našej výživy, tvrdí dietologička Angela Lago.

„Vo všeobecnosti sú vyprážané jedlá bohatšie na tuky, soľ a kalórie, čo nám škodí a môže spôsobiť obezitu,“ vysvetľuje odborníčka a zároveň prízvukuje, že problémom je aj olej, ktorý sa používa na vypražené jedlo.

„Najmä v reštauráciách a v prevádzkach s rýchlym občerstvením sa používajú transmastné či hydrogenizované tuky, ktoré sú spájané s rakovinou, cukrovkou a obezitou,“ dvíha varovný prst dietologička.

