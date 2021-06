Zdroj: TASR/AP Liečbu korony komplikuje NOVÁ HROZBA: Tichý zabijak TAKTO napáda pacientov! Ide o „superhubu“, ktorá je odolná voči mnohým liekom a dezinfekcii. Zaznamenali ju aj u pacientov s koronou! 27. jún 2021 Monika Hanigovská Magazín

27. jún 2021 Monika Hanigovská Magazín Liečbu korony komplikuje NOVÁ HROZBA: Tichý zabijak TAKTO napáda pacientov! Ide o „superhubu“, ktorá je odolná voči mnohým liekom a dezinfekcii. Zaznamenali ju aj u pacientov s koronou!

Zdroj: TASR/AP

Napriek tomu, že svet stále bojuje s koronavírusom, už sa objavuje nová hrozba! Tá môže všetko skomplikovať.

Nie sú to nové mutácie tohto vírusu, no je to tichý zabijak, ktorý si vyberá aj jedincov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. O čo ide?

Má super vlastnosti

Brazílski vedci v odbornom časopise Journal of Fungi publikovali správu o tom, že u mnohých hospitalizovaných pacientov s koronou sa vytvorili vhodné podmienky na šírenie huby, ktorá spôsobuje kandidózu. Informoval o tom český portál CNN Prima NEWS.

Odborníci sa s infekčnou chorobou zoznámili ešte počas minulého roka v tamošej brazílskej nemocnici, no odvtedy zaznamenali zvýšený počet podobných prípadov.

O akú chorobu ide? Je to práve huba Candida auris, známa aj ako „superhuba“ či „tichý zabijak“.

Táto kvasinka odoláva mnohým liekom a ľahko si pomôže s dezinfekciou, ktorá sa používa v nemocničných zariadeniach. Útočí na kožu, sliznicu, vnútorné orgány a ľudí s oslabenou imunitou.

Ďalším problémom je jej identifikácia – v tele svojho hostiteľa dokáže prebývať nepozorovaná i niekoľko mesiacov. Informuje o tom časopis Zdravotnícke listy na svojom webe.

Už aj v Európe

„Je schopná prežívať v zdravotníckych zariadeniach, kde následne napáda pacientov, ktorí majú ťažký priebeh choroby COVID-19 alebo tých, čo trpia inými kritickými diagnózami,“ opisuje jej vlastnosti podrobnejšie český portál.

Prvýkrát sa o nej verejnosť dozvedela v roku 2009. Našli ju v uchu istej 70-ročnej ženy z Tokia. Kvasinka odvtedy „prekročila“ Japonsko. Bola zaznamenaná v niektorých oblastiach Európy, Ameriky a Ázie, píšu ďalej Zdravotnícke listy.

Starosti narobila i odborníkom z Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Tí ju označili za celosvetovú zdravotnú hrozbu.

Foto: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk