7 Galéria Zdroj: iMeteo.sk/Mária Jurčíková FOTO: Lietajúca strecha aj VYDESENÍ turisti: Niektorými regiónmi Slovenska sa prehnala SMRŠŤ! Zábery z Dubnice nad Váhom sú apokalyptické. Počasie napáchalo v niektorých okresoch Slovenska veľké škody. 17. august 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

17. august 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska FOTO: Lietajúca strecha aj VYDESENÍ turisti: Niektorými regiónmi Slovenska sa prehnala SMRŠŤ! Zábery z Dubnice nad Váhom sú apokalyptické. Počasie napáchalo v niektorých okresoch Slovenska veľké škody.

7 Galéria Zdroj: iMeteo.sk/Mária Jurčíková

Sedem zásahov absolvovali v utorok popoludní profesionálni hasiči z Dubnice nad Váhom v súvislosti s lokálnou búrkou a silným vetrom. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.

Hasiči podľa neho odstraňovali strom, ktorý na parkovisku pri obchodnom centre spadol na auto, ostatné zásahy sa týkali odstraňovania konárov z chodníkov a ciest.

Najväčšia spúšť však zostala v areáli súkromnej firmy, kde vietor strhol obrovský kus strechy z haly. Hasiči na mieste zasahovali s výškovou technikou.

Začali trestné stíhanie

Strhnutá strecha poškodila až 21 áut, ktoré na mieste parkovali. Trenčianski policajti začali trestné stíhanie za prečin všeobecného ohrozenia.

„Polícia zistila, že pravdepodobne zlým technologickým postupom bola zrealizovaná montáž plechovej strešnej krytiny na zadnej hale miestnej firmy. Počas búrky sa časť plechovej strešnej krytiny odtrhla od strechy, čím poškodila kazetový strop haly. Odtrhla sa aj časť vzduchotechniky, následkom čoho zostala diera v kazetovom strope. Došlo k poškodeniu ďalších hál a aj viacerých osobných motorových vozidiel. Spolu až 21 vozidlám boli spôsobené rôzne mnohopočetné škrabance, ryhy, preliačiny, rozbitie sklených výplní, odtrhnutie jednotlivých vonkajší častí vozidla a podobne,“ informuje polícia.

Pri udalosti nedošlo k vážnemu zraneniu žiadnej osoby, no škody na majetku budú vysoké. Polícia na mieste vykonala obhliadku, ktorá trvala až do neskorých večerných hodín.

Vydesení turisti

Počasie potrápilo nielen Dubnicu nad Váhom. Búrka sa prehnala aj Zamagurím a udrela na turisticky obľúbenú lokalitu Červený kláštor. Informovala o tom televízia JOJ. Kombinácia vetra, dažďa a krupobitia napáchala poriadne škody.

Nevyspytateľné počasie zastihlo tamojších pltníkov, ako aj prekvapených turistov. Jedna z poľských pltí zostala uviaznutá na Dunajci, kde ju nebezpečne kymácalo. Smršť v Červenom Kláštore zničila aj niekoľko vzácnych líp.

Čo nás čaká?

Po silných búrkach sme sa zobudili do slnečného dňa. A tak by to malo pokračovať na väčšine územia.

Na západe Slovenska i v niektorých južných okresoch môže v stredu popoludní vystúpiť teplota na 35 až 36 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý pre tieto okresy vydal výstrahy druhého stupňa. Vyššie teploty však môžu potrápiť aj ďalšie okresy.

Výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami platia predbežne pre celý Bratislavský kraj, takmer celý Trnavský a Nitriansky kraj a niektoré okresy Banskobystrického kraja. Výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami boli vydané pre takmer celý Trenčiansky a Košický kraj. Teplota sa tam môže miestami vyšplhať na 33 až 34 stupňov Celzia.

Pred búrkami, aké sa krajinou prehnali v utorok, odborníci tentoraz nevarujú.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Policajný zbor SR

Zdroj: Facebook

Zdroj: TASR/Dnes24.sk