9 Galéria Zdroj: TASR/Milan Kapusta Lockdown po slovensky? V nemocniciach sa míňajú lôžka, ale v Tatrách bolo plno! FOTO Slovensko patrí ku krajinám, ktoré nemajú šírenie COVID-19 pod kontrolou a dokonca nám hrozí tvrdý lockdown. Z dnešných (27.2.) záberov zo Štrbského Plesa to však tak nevyzerá... 27. február 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska

27. február 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Lockdown po slovensky? V nemocniciach sa míňajú lôžka, ale v Tatrách bolo plno! FOTO Slovensko patrí ku krajinám, ktoré nemajú šírenie COVID-19 pod kontrolou a dokonca nám hrozí tvrdý lockdown. Z dnešných (27.2.) záberov zo Štrbského Plesa to však tak nevyzerá...

9 Galéria Zdroj: TASR/Milan Kapusta

V pondelok začne už tretí týždeň, čo sa na území Slovenska riadime COVID Automatom, ktorí striktne prikazuje a nariaďuje daným okresom podľa farebného rozlíšenia, čo je dovolené a čo zakázané. No, nie vždy sa opatrenia dodržujú.

Plné Tatry

Aj aktuálne čísla z piatka 26. februára hovorili jasnou rečou. Ministerstvo zdravotníctva SR to zverejnilo aj na sociálnej sieti: „Na Slovensku pribudlo 2 848 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 2 795 pozitívne testovaných antigénnymi testami. V nemocniciach je hospitalizovaných 3 849 pacientov, na JIS je 316 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 353 osôb. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 vzrástol o 109 prípadov. Celkový počet úmrtí „na Covid“ je 7 075.“

Zrejme ani takéto upozornenia nezabránili množstvu ľudí, aby vyrazilo do prírody. Samozrejme, podľa spomínaného COVID Automatu majú na to právo a výlet do prírody v okrese či v inom, je možné aj bez negatívneho testu! Lenže, vo Vysokých Tatrách sa to hemžilo množstvo turistov, ktorí často nemali rúško, zgrupovali sa vo väčších skupinkách a parkoviská boli plné.

Veď sú prázdniny…

Ako uvádza portál pluska.sk, dokonca boli aj otvorené bufety a na evidenčných číslach áut bolo jasné, že sa tam vybrali aj ľudia až z hlavného mesta. Tento týždeň končia školské jarné prázdniny „východniarom“ a od pondelka sú na rade Bratislavčania.

„Aj keď v lyžiarskom stredisku na Štrbskom Plese sú odstavené lyžiarske vleky a svahy sa neupravujú kvôli pandemickým opatreniam vlády, ľudia sem prichádzajú za pobytom v prírode. Lyžujú, sánkujú a šmýkajú sa ale iba tí, čo si svah sami vyjdú pešo,“ píše sa v TASR ako popis pod fotografiami, ktoré zo soboty (27.2.).

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

9 Galéria

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Dnes24.sk