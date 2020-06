4. jún 2020 Zo Slovenska Ľudia sa búria: Zákaz nedeľného predaja bude mať prekvapivé následky!

Tisíce ľudí prídu o prácu, znížia sa platy predavačiek a ekonomika stratí milióny eur - to všetko len preto, aby obchody mohli v nedeľu zostať zatvorené. Ľudia už podpisujú protestnú petíciu.

Už o pár dní budú poslanci v parlamente rozhodovať o tom, či zákaz nedeľného predaja zostane trvalou realitou. Až dve tretiny slovenskej verejnosti s tým súhlasia, ako ukázal prieskum verejnej mienky agentúry Focus. Ale existuje aj nemálo protestných hlasov, ktoré upozorňujú na hroziace škody.

Protestná petícia

Už takmer 12-tisíc ľudí podpísalo internetovú petíciu Nechajme to otvorené, ktorá žiada politikov, aby nebrali zákazníkom možnosť nakúpiť si aj v nedeľu. Tvrdia, že je to ich slobodná voľba: “Rozhodnutie, či bude nedeľa patriť rodine, nákupom, práci alebo omši by malo byť slobodným rozhodnutím každého z nás. Nechajme to otvorené!”

Autori petície sa tiež snažia vyvracať niektoré zaužívané mýty. Napríklad nie je pravdou, že predavačky musia pracovať každú nedeľu.

V skutočnosti sa striedajú a víkendy často berú aj mladí brigádnici, ktorí v týždni chodia do školy. Vo výsledku tak robia maximálne dve nedele do mesiaca.

Ďalším mýtom je tvrdenie, že vďaka zákazu nedeľného predaja budeme všetci v nedeľu s rodinami. V skutočnosti v maloobchode pracujú len 2,3 percenta ľudí. Oveľa viac je zdravotníkov, policajtov, hasičov, čašníkov, profesionálnych vodičov, železničiarov, novinárov a zamestnancov automobiliek, elektrární a ďalších podnikov, ktorí naďalej budú fungovať sedem dní v týždni.

Miliónové straty

Na stránke petície vyjadruje svoj protestný názor viacero ľudí, ktorých sa nedeľný predaj priamo dotýka. Daniel Krakovský z Iniciatívy slovenských maloobchodníkov varuje, že zákaz nedeľného predaja pripraví o prácu až 40-tisíc ľudí. Obchodníci budú, prirodzene, potrebovať menej personálu na pokrytie len šiestich pracovných dní.

Potvrdzuje to aj Jozef Bardík z firmy Regal Burger: “Ak sa presadí zákaz nedeľného predaja, budeme musieť počet zamestnancov znížiť, keďže prevádzky v obchodných centrách, kde nebudú žiadni návštevníci, budeme musieť zatvoriť aj my. Pre veľa našich víkendových zamestnancov bude toto opatrenie znamenať obrovský problém, keďže si prácou cez víkend privyrábali napríklad na vysokú školu a cez týždeň pracovať mnohí nemôžu.”

Veľké problémy by vznikli aj spotrebiteľom, ktorým skrátka najviac vyhovuje nakupovať v nedeľu: “Pracujem ako lekárka, k čomu patria aj víkendové služby. Keď budem slúžiť v sobotu, reálne nemám kedy cez víkend nakupovať ani základné potraviny. V piatok poobede bude v obchodoch už len limitovaný výber, napríklad ovocia a zeleniny,” uvádza na stránke petície nemenovaná lekárka.

Výpadok nedeľného predaja by zasiahol aj výkonnosť slovenskej ekonomiky, ktorá by ročne prišla až o 135 miliónov eur. Ide o sumu, ktorú vypočítalo ministerstvo financií.

Kto je za a kto proti

Samotní maloobchodníci združení najmä vo Zväze obchodu s voľnou nedeľou problém nemajú. Tržby by im klesli len minimálne, pretože ľudia by si jednoducho nakúpili v sobotu.

Zákaz podporujú aj odborári, pretože to pomôže lepšie zosúladiť pracovný a rodinný život najmä žien. Jednoznačné áno hovorí aj cirkev, ktorá by rada videla, ako ľudia svätia nedeľu bez nutnosti pracovať.

Zákon na trvalý zákaz nedeľného predaja predkladajú opoziční poslanci. Či ich podporia aj ich koaliční kolegovia, ktorých hlasy sú pre úspešné hlasovanie nutné, nie je isté.

Odlišné postoje koalície

V koalícii na tejto otázke zhoda nie je. Igor Matovič sa už dávnejšie vyjadril, že je skôr zástancom zatvorených obchodov a ruku by zrejme zdvihla aj veľká časť konzervatívne naladeného klubu OĽaNO. Pozitívne sa k návrhu stavia aj Sme rodina.

Na druhom názorovom konci stojí SaS, ktorá obhajuje možnosť slobodnej voľby. Zároveň sa snaží ponúknuť kompromisné riešenie, ktoré by uspokojilo všetkých – zamestnanec, ktorý chce byť v nedeľu doma, by mohol nedeľnú prácu odmietnuť a zamestnávateľ by mu musel vyhovieť. Uplatnil by si tak výhradu vo svedomí.

„Zásadne nesúhlasím s tým, aby obchody boli zatvorené v nedeľu. Pán premiér ma ubezpečil, že budú zatvorené iba počas mimoriadneho stavu, ktorý máme. Ak ten skončí, tak padne aj tento nedeľný zákaz. Ja preto verím, že slovo premiéra platí,“ spresnil 11. mája podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Podobné riešenie sa pozdáva aj najmenšej koaličnej strane Za ľudí.

A ako by to chceli samotné predavačky a predavači? Z prieskumu Focusu vyplynulo, že až 88 percent z nich by privítalo zákaz nedeľného predaja.

V rámci prieskumu však tvorili len malú vzorku, takže výsledky nie sú úplne smerodajné. K iným číslam sa dopracovali v spoločnosti NAY, ktorá predáva elektroniku. V ich internom dotazníku si možnosť pracovať aj v nedeľu želá až 60 percent zamestnancov.

