3. jún 2020 ELA Zo Slovenska Sú tu dlho očakávané zmeny! Menia sa pravidlá pre taxíky, reštaurácie a dôchodcov

Od stredy 3. júna sa rušia viaceré opatrenia, ktoré boli prijaté v čase vypuknutia koronavírusu.

Zdroj: TASR

Od stredy 3. júna sa rušia otváracie hodiny pre dôchodcov. Zmeny sa dotknú aj denných stacionárov, budú otvorené pre obyvateľov do 62 rokov. V rámci ubytovacích služieb sa rušia 24-hodinové odstupy a povinnosť samostatných sociálnych zariadení na izbe.

Definitívne rozhodnutie týkajúce sa núdzového stavu prijme ústredný krízový štáb na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré by sa malo uskutočniť v priebehu budúceho týždňa.

Ďalšie uvoľňovania

Ako dodal premiér na margo otvárania denných stacionárov, v prvom kroku budú otvorené len pre klientov do 62 rokov. „Postupne, každým týždňom, tento prípad tiež bude prechádzať ďalším uvoľňovaním,“ uviedol Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok na tlačovom brífingu po rokovaní s konzíliom odborníkov.

Jeho slová potvrdil aj člen odborného konzília – Jozef Šuvada z Národného krízového klinického tímu. Do zariadení sociálnych služieb a rovnako aj zariadení pre deti a rodinu sa má podľa jeho slov prinavrátiť život.

„Tento týždeň by mali byť zmenené aj usmernenia, ktoré zakazujú prijímanie nových klientov alebo ich obmedzujú špecifickým spôsobom viazaným na testovanie a 14-dňovú karanténu,“ uviedol Šuvada.

Odborník však vyzýva ľudí, ktorí majú svojich príbuzných v takýchto zariadeniach, hlavne pobytového typu, aby rešpektovali odporúčania postupného uvoľňovania. Ako avizoval, v priebehu dvoch až troch týždňov by malo prísť úplné uvoľnenie.

Všetky zmeny, ktoré vstupujú do platnosti 3. júna nájdete TU:

Pravidlá pre vnútorné prevádzky

Od 3. júna bude minimálna rozlohová plocha vo vnútorných prevádzkach na jedného zákazníka namiesto 15 štvorcových metrov (m2) 10 m2. V prípade taxíkov sa taktiež mení povinnosť mať fóliou oddelené zadné sedadlá, bude to fungovať na báze dobrovoľnosti. Ruší sa časové obmedzenie pre prevádzky verejného stravovania a takisto sa mení aj počet ľudí za stolom vonku i vnútri.

„Naďalej v prípade reštaurácií alebo aj ostatných prevádzok platí tá alternatíva, že 10 m2 alebo odstup zákazníkov dva metre navzájom, alebo vzdialenosť okrajov stolov dva metre,“ dodal Matovič na margo zmeny minimálnej plochy na zákazníka vo vnútorných prevádzkach. Tie si môžu medzi alternatívami naďalej vyberať.

„V prípade taxíkov fólia prechádza z pozície povinnej do pozície odporúčanej. Klimatizácia bude dovolená a vyžadovaných 15 minút časového odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi sa zruší,“ dodal Matovič s tým, že od taxikárov sa bude naďalej vyžadovať dezinfekcia priestoru po predošlom zákazníkovi.

Reštaurácie a obchody v nedeľu

„V prípade verejného stravovania sa ruší časové obmedzenie, ktoré bolo do 22.00 h. Takže platí čisto VZN, čiže to, ako si to zariadi obec alebo mesto u seba na svojom území, to platí. Časové obmedzenie z pohľadu hygieny platiť nebude žiadne,“ dodal Matovič. V tomto kontexte premiér takisto potvrdil zrušenie limitu počtu ľudí za stolom.

Ako odpovedal premiér na novinársku otázku, v nedeľu obchody ostávajú naďalej zatvorené pre sanitárne potreby. Na zasadnutí konzília diskutovali aj o medzinárodnej doprave, ako Matovič avizoval, tá bude povolená v momente, keď sa Slovensko otvorí úplne (bez obmedzenia 48 hodín).

„Na konci, keď si to spočítate, zistíte, že veľa toho už zatvoreného alebo obmedzeného na Slovensku nebude,“ uzavrel Matovič.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR