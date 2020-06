Dnes o 20:25 ELA Zo Slovenska KONIEC ďalších obmedzení: Zmeny v reštauráciách, obchodoch aj pri nosení RÚŠKA!

Po konzíliu epidemiológov a infektológov premiér Igor Matovič z OĽaNO ohlásil veľké uvoľňovanie opatrení, ktoré bude platiť od stredy.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) po pondelkovom stretnutí konzília epidemiológov predstavil zrušenie ďalších opatrení, ktoré boli zavedené v súvislosti s pandémiou koronavírusu. „Je to ďalšie zásadné uvoľnenie. Veľa toho už obmedzeného nebude. Ale stále niečo bude,“ uviedol Matovič.

Uvoľnenie platí od stredy 3. júna. Epidemiologička Zuzana Krištúfková argumentovala, že pri takých dobrých výsledkoch už môžeme výrazne uvoľňovať. Na Slovensku je najnižšia úmrtnosť na svete.

Núdzový stav ostáva

Núdzový stav podľa Matoviča ostáva, o jeho zrušení budú rokovať v utorok. „Núdzový stav žiadnym spôsobom nikoho neobmedzuje. Dovoľuje nám, aby sme nemocnice zásobovali ochrannými pomôckami, keď ho zrušíme, budú si ich musieť kupovať samé,“ povedal premiér.

Jeho predchodca Peter Pellegrini ho vyzval, aby bol núdzový stav zrušený. Pellegrini tvrdí, že Matovič podľahol túžbe ovládať ľudí. „Matoviča fascinuje núdzový stav, lebo nemusí dodržiavať všetky pravidlá, ale môže sa správať ako sultán,“ uviedol Matovičov predchodca.

„Ak by nekryl rozkrádanie Kičuru a zabezpečil ochranné pomôcky v domovoch sociálnych služieb, ak by nepúšťal do osád ľudí bez kontroly na verím Boha, tak by Slovensko nemalo núdzový stav už dva mesiace,“ povedal na margo Pellegriniho výzvy Matovič.

Núdzový stav vyhlásila vláda pre štátne nemocnice pôvodne od 16. marca 2020. Následne ho viackrát rozšírila o ďalšie oblasti a opatrenia.

V zmysle zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu môže trvať maximálne 90 dní. Jeho predĺženie či opätovné vyhlásenie právna úprava nešpecifikuje. Zákaz zhromažďovania prijala vláda pred Veľkou nocou, pričom ho časovo neohraničila.

Ďalšia fáza uvoľňovania zahŕňa:

od stredy už nebude nosenie rúška vonku povinné pri dodržaní dvojmetrových rozostupov. Vo vnútorných priestoroch a na hromadných podujatiach ostávajú rúška naďalej povinné ,

, od 10. júna budú povolené hromadné podujatia do 500 osôb, od 1. júla do konca roka to má byť 1000 osôb.

budú povolené hromadné podujatia do 500 osôb, od do konca roka to má byť 1000 osôb. na kultúrnych podujatiach nemusia mať umelci test, zavádza sa tiež šachovnicové sedenie namiesto odstupu dvoch metrov, týkať sa to má aj zhromažďovania sa v kostoloch,

koniec otváracích hodín pre seniorov,

v nedeľu ostanú obchody aj naďalej zatvorené. Majú vtedy mať sanitárny deň,

v reštaurácii a krčme sa už môže sedieť aj v skupine, pri stole nemusia byť len dvaja ľudia,

prípade verejného stravovania sa ruší časové obmedzenie, ktoré bolo do 22.00 h,

otvárajú sa všetky vnútorné športoviská, prírodné i umelé kúpaliská, wellness, kúpele, masáže, kasína a vnútorné priestory zoo a botanických záhrad,

budú sa môcť organizovať letné tábory pre deti,

núdzový stav ostáva,

minimálna rozlohová plocha vo vnútorných prevádzkach na jedného zákazníka namiesto 15 štvorcových metrov (m2) na 10 m2,

prípade taxíkov sa taktiež mení povinnosť mať fóliou oddelené zadné sedadlá, bude to fungovať na báze dobrovoľnosti. Klimatizácia bude dovolená a vyžadovaných 15 minút časového odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi sa zruší,

zmeny sa dotknú aj denných stacionárov, budú otvorené pre obyvateľov do 62 rokov,

v rámci ubytovacích služieb sa rušia 24-hodinové odstupy a povinnosť samostatných sociálnych zariadení na izbe.

Odborník však vyzýva ľudí, ktorí majú svojich príbuzných v takýchto zariadeniach, hlavne pobytového typu, aby rešpektovali odporúčania postupného uvoľňovania. Ako avizoval, v priebehu dvoch až troch týždňov by malo prísť úplné uvoľnenie.

nočné kluby ostávajú zatvorené ,

, občania, ktorí žijú v Českej republike a Maďarsku, budú môcť od utorka 2. júna od 7.00 h prísť na Slovensko na 48 hodín na základe preukázania, že v tejto krajine žijú.

Foto: ilustračné

