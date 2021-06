Zdroj: Facebook.com/Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča Má 91 rokov a stále pracuje: Pani Mária je najstaršou detskou lekárkou na Slovensku! Tomu sa povie dlhovekosť v zamestnaní! Prvá detská lekárka na Spiši stále ordinuje a je zároveň najstaršou pediatričkou na Slovensku. 6. jún 2021 han Zo Slovenska

Mária Slugeňová (91) z Levoče vykonáva lekársku prax už 67 rokov a v súčasnosti vyšetruje aj prapravnukov svojich prvých pacientov. Nepracuje pre peniaze, ale preto, že potrebuje rozptýlenie a kontakt s ľuďmi, informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, ktorá prevádzkuje levočskú nemocnicu.

„Šesť hodín ambulancia, vyšetrovanie a potom ostatné, písanie, objednávanie liekov, vypisovanie rôznych hlásení,“ priblížila svoju pracovnú rutinu počas piatich pracovných dní v týždni Slugeňová s tým, že raz či dvakrát do mesiaca má tiež služby na detskom oddelení v nemocnici. Jej obvod tvorí časť mesta Levoča, časť obce Doľany – Roškovce a Spišský Hrhov.

Medicína vyhrala

Ako uviedla, detskou lekárkou chcela byť, odkedy uprednostnila štúdium medicíny pred učiteľstvom. „V rámci štúdia však nebola časť pediatrickej výučby. Začínala som ako lekárka pre dospelých a až neskôr som začala pracovať s detskými pacientmi,“ ozrejmila, pričom podotkla, že práca lekára nebola v minulosti "taká plná administratívnej činnosti ako dnes“.

Mala viac času aj na rozprávanie sa s pacientmi a vysvetľovanie v rámci poradní. I vďaka tomu dnes „presne vie“, ako s deťmi komunikovať a porozumieť ich duši. Skúsenej lekárke sa nedávno podarilo odhaliť aj covidové ochorenie u novorodenca. „Pozrela som na to dieťa, malo hrozné dýchanie, až stonalo, keď dýchalo. To som u dieťaťa videla prvýkrát a hneď som ho poslala do nemocnice,“ vysvetlila.

Náročný život

Slugeňovej pomáha práca zabudnúť na jej neľahký životný osud. „Otec mi zomrel mladý, manžel tiež a syn tak isto,“ podotkla, pričom pripomenula, že počas života sa musela zmieriť aj s tým, že jej staršiemu synovi nedovolili študovať na vybranej vysokej škole, keďže jej manžel bol politickým väzňom. Recept na vitalitu a dlhovekosť nemá. „Vládzem, ale špeciálny recept nemám. Veľa chodím. Dlhovekosť majú v rodine aj súrodenci zo strany môjho otca, možno sú to aj gény,“ skonštatovala s tým, že životnú energiu jej dodáva i jej katolícka viera.

Pri príležitosti Slugeňovej okrúhleho životného jubilea minulý rok ju mesto Levoča „za dlhoročný výkon lekárskeho povolania v odbore pediatria, za poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti niekoľkým generáciám detských pacientov, za obetavý prístup k pacientom a ich rodinným príslušníkom“ ocenilo cenou mesta.

V rovnakom roku získala za „nezameniteľný“ prínos do medicínskej histórie mesta a okolia ocenenie i od levočskej nemocnice.

Zdroj: TASR