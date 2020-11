14. november 2020 Jakub Forgács Svet o Slovensku Magazín Majiteľ zatvoreného bystrického klubu: Nebudem len tak sedieť a nadávať

Ako ťažké obdobie prežíva majiteľ známeho bystrického klubu Rastislav Škrinár a prečo na opatrenia vlády nenadáva ako mnoho iných?

9 Galéria

Foto: Peter "Čalfa" Horňan

Koronakríza zasiahla aj podnikateľov v Banskej Bystrici. Od septembra je zatvorený aj známy bystrický Klub 77. V rozhovore sme vyspovedali jeho majiteľa Rastislava Škrinára.

Koncerty presunuli aj zrušili

„Prvá vlna bola podstatne kratšia ako táto. Som realista, takže si myslím, že skôr ako v máji sa do normálu nevrátime,“ povedal pre spravodajský portál Dnes 24 Škrinár.

Naplánované koncerty museli podľa jeho slov odložiť na neurčito, pričom zahraničné projekty z Kanady, Ameriky a Japonska zrušili úplne.

„V bystrickom klube máme, našťastie, len dohodárov. Väčšinou sú to študenti alebo pracujú niekde inde,“ pokračoval majiteľ.

Opatreniam rozumie

Nikto na celom svete podľa jeho slov netušil, že sa takéto niečo reálne môže stať a skoro pre každého je to nová vec. „Protipandemickým opareniam úplne rozumiem. Ale čo sa týka pomoci od vlády, tá by v každom prípade mala byť rýchlejšia a adresnejšia. Napríklad pomoc s nájmami, ktorá sa nás dotýka najviac, skoro vôbec nefunguje a bolo by treba nastaviť iný systém,“ reagoval na súčasnú situáciu.

Zároveň ale priznal: „Keď si predstavím, že by som mal byť na ich mieste, čo by som iné vymyslel!? Určite nič. To nie je také, že teraz ste ma zavreli a okamžite mi dajte peniaze. Ja si myslím, že to úplne zle nerobia, hoci ako som už spomenul, pomoc by mohla byť rýchlejšia.“

Boj o záchranu klubu

Ako poznamenal, keďže je realista, rozhodol sa, že nebude len tak sedieť pri sociálnych sieťach a nadávať. O záchranu klubu bojuje aj svojpomocne.

„Snažím sa to riešiť crowdfoundingom na Startovači, kde musíme stihnúť vyzbierať naplánovanú sumu do istého času, ale tiež zháňaním partnerov na online prenosy, ktoré by sa časom mohli začať aj v Bystrici. Ak to dám dokopy, je veľká šanca, že prežijeme do toho mája,“ dodal Škrinár.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: YouTube.com

9 Galéria

Zdroj: Klub 77

Zdroj: Dnes24.sk