Malá Ukrajinka dojala svet už druhýkrát: Najprv spevom v kryte, teraz na koncerte, VIDEO

Sedemročná Ukrajinka Amelija Anisovyčová, ktorú nafilmovali, ako v protileteckom kryte v Kyjeve spieva pesničku z filmu Ľadové kráľovstvo (Frozen), zaspievala v nedeľu počas dobročinného koncertu v Poľsku ukrajinskú štátnu hymnu. TASR správu prevzala od agentúry AP.

Amelija, ktorá je v Poľsku so svojou starou mamou a bratom, mala počas koncertu oblečený tradičný ukrajinský vyšívaný kroj. Jej rodičia zostali v Kyjeve.

Počas poľského dobročinného koncertu Spolu pre Ukrajinu, ktorý sa konal v Lodži a na ktorom vystupovali miestni i ukrajinskí umelci, sa podarilo vyzbierať v prepočte viac ako 343-tisíc eur. Ďalších takmer 725-tisíc eur daroval organizátor koncertu, mediálna spoločnosť TVN.

Remember 7-year-old Amelia Anisovych?



The video of her singing her favorite song from Disney’s Frozen in bomb shelter in Ukraine went viral across the world.



Yesterday, she's opened a charity concert in Poland by singing the Ukrainian national anthem. pic.twitter.com/xSL2wKcABW