21. máj 2024

Mali Bob a Bobek POD ČAPICOU? Váľajúci sa maskot hokejového šampionátu je HITOM internetu

Maskotmi majstrovstiev sveta v hokeji sú rovnako ako pred deviatimi rokmi populárna dvojica králikov z klobúka.

Ak by sme sa s miernou dávkou humoru preniesli do animovaného českého večerníčka týchto dvoch postavičiek, posledná epizóda by sa mohla volať Ako mali Bob a Bobek pod čapicou.

Nejak takto vtipne dopadol jeden z králikov, ktorého jeden z fanúšikov odfotil v Prahe v O2 aréne. Obľúbená postavička, ktorú zrejme premohlo niečo dobré z bufetu, sa váľala po zemi, akoby dotyčný mal pod čapicou.

Zo záberov fanúšika sa stal hit a pád maskota odštartoval na sociálnych sieťach vlnu vtipných komentárov. „Asi zjedol veľa mrkvy,“ píšu komentujúci. Iní odhadujú, že maskota „zmohlo silné pivo za 110 českých korún.“ Narážal tým na nevôľu Čechov za cenu piva (pollitra piva stojí približne 4,45 eura pozn. red.), ktorá bola terčom kritiky.

Oficiálnych maskotov má od roku 2008 na starosti kanadská firma, ktorá má zazmluvnených približne 80 umelcov. Tí sa síce starajú o zábavu v aréne, no nemôžu prehovoriť ani odhaliť svoju tvár. V popíjaní zlatistého moku im však asi nikto nebráni, informuje šport24.sk.

