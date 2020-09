4. september 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Malý Sergej je ROZKOŠNÝ: Dvojročný syn hokejistu Ovečkina sa "POTATIL"! VIDEO a FOTO

Aký otec, taký syn! Zdá sa, že toto prirovnanie bude platiť pri ruskom hokejistovi Alexandrovi Ovečkinovi. Jeho dvojročný synček Sergej má talent po ňom.

O tom, že ruský kanonier zámorskej NHL Alexander Ovečkin je hviezda klzísk, nemusím veľa písať. Ale, že v jeho stopách ide aj jeho malý synček, už stojí za článok.

Má to v rukách

Hrdý otec a kapitán Washingtonu Capitals sa kúskami, ktoré stvára jeho prvorodený syn Sergej, pochválil na sociálnej sieti. Zatiaľ to je len „palicová technika“, ale pri talente, ktorý Ovečkin má, bude naučiť syna korčuľovať, len otázkou času.

Hrdá je aj mama

Rovnako na Instagrame zdieľa ďalšie video aj Ovečkinova manželka Nastasja. Na záberoch je však už vidieť, že to malý Sergej vie parádne. Hokejkou si vyhodí puk a vo vzduchu ho chytí na čepeľ! „Išla by som si aj ja zatrénovať, ale môj syn robí ako dvojročný to, čo ja nemôžem ako 26-ročná,“ uviedla krásna manželka Alexandra Ovečkina. Tá mimochodom porodila nedávno ďalšieho syna, ktorý dostal meno Iľja.

Bude z neho ľavák

Je jasné, že meno Ovečkin len tak z hokeja nevymizne. Akurát to má jednu malú chybičku krásy. Kým Alexander stihol v NHL nasúkať 706 gólov ako „pravák“, jeho syn Sergej je „ľavák“ (v hokeji sa ním označujú hráči, ktorí držia hokejku ľavou rukou nižšie k čepeli, pozn. red.)

