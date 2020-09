3. september 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Ani ONA nebola výnimkou: Verili by ste, že takto DRALA lavice Kuzminová?! FOTO

Každý sme to museli absolvovať! Máme na mysli to, byť žiakom či neskôr študentom. Výnimkou nebola ani bývalá biatlonistka Anastasia Kuzminová!

Žiaci na Slovensku už majú za sebou druhý deň v novom školskom roku. V minulosti sme to museli absolvovať všetci.

Prváčka ešte v Rusku

Ako je vám možno známe, tak Nasťa sa zoznámila so svojim budúcim manželom Danielom Kuzminom v roku 2006 počas sústredenia na ľadovci Dachstein v Rakúsku. O rok už bola svadba a narodenie prvorodeného syna Jeliseja. Slovenské občianstvo získala v roku 2008, odkedy aj žije v Banskej Bystrici. Keďže sa narodila v ruskom meste Ťumeň na ďalekom Sibíri, tam aj začala chodiť do školy.

Spomienky na školu a ústavu SR

Treba pripomenúť, že Anastasia 28. augusta oslávila 36 rokov a nezabudla ani na 1. september. Ten je u nás štátnym sviatkom ako Deň Ústavy Slovenskej republiky. Rovnako aj v Rusku ide o významný dátum. „Čo dnes oslavujeme? Na Slovensku je Deň Ústavy. V Rusku je… Nie som si istá, či to môžem nazvať deň vedomostí. V podstate je to deň návratu do školy po prázdninách. Niektorí sa tešia aj ako z prvého dňa jesene,“ napísala Nasťa Kuzminová na sociálnej sieti a pridala aj niekoľko záberov do čias, kedy bola školáčkou, resp. študentkou.

