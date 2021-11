Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Marek z Očami farmácie vysvetľuje, ako zaočkovaní NEŠÍRIA vírus Odkedy vypukla pandémia koronavírusu, internetom sa začala šíriť pandémia dezinformácií a hoaxov. Našťastie medzi nami žijú aj takí, ktorí sú ochotní všetky informácie trpezlivo vysvetľovať. 15. november 2021 red . Zo Slovenska

15. november 2021 red . Zo Slovenska Marek z Očami farmácie vysvetľuje, ako zaočkovaní NEŠÍRIA vírus Odkedy vypukla pandémia koronavírusu, internetom sa začala šíriť pandémia dezinformácií a hoaxov. Našťastie medzi nami žijú aj takí, ktorí sú ochotní všetky informácie trpezlivo vysvetľovať.

Marek je 28-ročný farmaceut žijúci vo Švajčiarsku. Prostredníctvom projektu Očami farmácie vyvracia hoaxy o pandémii koronavírusu a snaží sa robiť aj osvetu. Projekt založil s cieľom podávať informácie zo sveta farmácie zrozumiteľným jazykom.

Tentoraz si zobral na mušku tvrdenie, že očkovaní šíria vírus rovnako ako neočkovaní. Podľa Mareka ide o mylnú predstavu.

Očkovanie zlepšuje situáciu

Aby bolo jeho vysvetlenie zrozumiteľné, ilustroval ho na príklade očkovanej Adely a neočkovaného Mariána. „Adela aj Marián sú vystavení rovnakej dávke vírusu v rovnakom čase a vírus vchádza do ich dýchacích ciest. Vírusové častice v tele nezaočkovaného Mariána hľadajú bunky, ktoré by mohli napadnúť. Keď vírus bunku nájde a vstúpi do nej, začne sa rýchlo replikovať. V určitom bode je už vírusu toľko, že sa Marián stáva nákazlivý. Zvyčajne je to 24 – 48 hodín pred objavením príznakov,“ vysvetľuje Marek na svojom webe.

Vírusové častice vchádzajú rovnako aj do tela zaočkovanej Adely. „Nájsť bunky, ktoré by mohli napadnúť je však náročnejšie, pretože imunitný systém (a najmä neutralizačné protilátky) vírus rozpozná a rýchlo ho zničí. Dôležité je, že vírus je zničený ešte pred vstupom do našich buniek, a preto sa nemôže replikovať. A keďže sa nemôže replikovať, očkovaný sa nestáva nákazlivým. Tento jav sa nazýva „sterilizujúca imunita“, ktorá v prvom rade zabraňuje infekcii,“ dodáva mladý farmaceut.

Nie každý zaočkovaný získa sterilizačnú imunitu, ale vakcíny proti COVID19 pomáhajú približne o 50 – 75 % znížiť riziko počiatočnej infekcie.

A toto je podľa Mareka dôvod, prečo očkovanie zlepšuje situáciu. „Nemôžete totiž preniesť infekciu, ktorú nikdy nedostanete. Pomôžte nám ukončiť túto pandémiu. Očkujte sa,“ vyzýva Slovákov.

Nakazený zaočkovaný

Samozrejme, existujú prípady, kedy sa očkovaný človek nakazil koronavírusom. Vakcína pred vírusom nechráni na 100 %, no môže do veľkej miery ochrániť pred hospitalizáciou s ťažkým priebehom.

Zaočkovaný človek je tiež „prenášačom“ kratšiu dobu ako nezaočkovaný. Údaje podľa farmaceutov naznačujú, že v prípade nákazy zaočkovaného človeka vírusová nálož klesá rýchlejšie, nakoľko organizmus po podaní vakcíny vie, ako bojovať s vírusom, vysvetľuje Marek.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny k 15. novembru je 2 546 037, za predchádzajúci deň pribudlo 1 133 očkovaných. Druhú dávku vakcíny dostalo 2 326 251 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 259 ľudí. Treťou dávkou sa v nedeľu zaočkovalo 2 429 ľudí, celkovo ide o 205 102.

Zdroj: Dnes24.sk