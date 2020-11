17. november 2020 Magazín Martina varí polievky s dušou: Po veľkom úspechu s bistrom sa o slovo prihlásil COVID-19

Prepad tržieb o 70 %, krátky nádych a vzápätí druhá vlna pandémie vážne ohrozili chod Soupa Bistra a visia nad jeho budúcnosťou ako Damoklov meč.

Zdroj: Edenred Slovakia

Otvoriť a prevádzkovať reštauráciu je beh na dlhé trate, pri ktorom sa striedajú obdobia eufórie s obdobiami obrovskej neistoty i mierneho zúfalstva. A to aj bez nepríjemných opatrení v dôsledku korona pandémie. Svoje o tom vie aj Martina Felix Maženská z bratislavského Soupa Bistro.

Boj na dvoch frontoch

Za príbehom tejto reštaurácie stojí manželský pár, kde ona mala rada polievky a on jej rozumel. Keď však išli do reštaurácie „iba“ na polievku, čelili čudným pohľadom. Martina sa preto rozhodla, že svoj sen – povýšiť polievky na plnohodnotné, zdravé, chutné a výživné jedlo – premení na skutočnosť a manžel ju v tom podporil.

Niekoľko rokov bojovali na dvoch frontoch. Cez deň chodili do „normálnej“ práce, aby sa večer Slavko opásal zásterou a do hlbokej noci piekol muffiny na ráno. Ráno ho v kuchyni vystriedala manželka Martina, ktorá zas varila polievky. „Asi po troch rokoch som sa vzdala svojho zamestnania, aby som sa naplno venovala iba bistru. Manžel stále ostával verný aj svojmu zamestnaniu softvérového architekta, lebo finančne pomáhal pri rozbehu podnikania. Keď boli začiatky za nami, narodili sa nám dve deti, takže sme opäť riešili, ako skĺbiť podnikanie a rodinný život,“ spomína na počiatky 10-ročnej histórie svojho bistra Martina Felix Maženská.

Polievky s dušou

Do ich prevádzky na Kozej ulici v Bratislave chodilo stále viac hostí, ponuka sa rozširovala nielen o polievky, ale aj ďalšie zdravé hlavné jedlá. A pribúdali objednávky na catering. „Stále sme rástli organicky, nekupovali sme si žiadne lajky ani followerov, stačila nám ústna reklama. Naši spokojní stravníci, ktorým u nás chutilo a páčil sa im náš prístup, priviedli do bistra svojich známych a hostia na akciách, kde sme zabezpečovali catering, nás oslovovali, keď potrebovali občerstvenie na vlastnú oslavu.“ Ideálny čas rásť, expandovať, otvoriť ďalšiu prevádzku. Alebo nie?

Najväčší najmenší nepriateľ

„Začali sme pracovať na otvorení novej prevádzky s novou veľkou kuchyňou, ktorá bude poskytovať aj eventové priestory. Zažívali sme veľkú radosť z toho, že budujeme niečo nové a unikátne, ale aj stres z ,naháňania‘ dodávateľov stavby a z výdavkov, ktoré vždy presiahnu pôvodný plán. V marci 2020 sme chystali slávnostné otvorenie, keď sa o slovo prihlásil nepriateľ, ktorému sa ťažko konkuruje, koronavírus,“ pokračuje v rozprávaní spolumajiteľka Soupa Bistro.

Prepad tržieb na niekoľko mesiacov o 70 %, krátky nádych a vzápätí druhá vlna pandémie. Tieto skutočnosti vážne ohrozili chod podniku a visia nad budúcnosťou Soupa Bistro ako Damoklov meč.

„V tomto segmente podnikania nie je ani jeden deň ľahký, no pochopila som, že mám neuveriteľné šťastie robiť to, čo ma baví a napĺňa. Teraz nad naším živobytím visí otáznik a veľmi oceňujeme iniciatívu ,Poďme sa najesť‘, ktorá ľudí upozorňuje na to, aby si u nás objednali jedlo aj v týchto časoch,“ uzatvára M. Felix Maženská.

Zdroj: Dnes24.sk