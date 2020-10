17. október 2020 Zo Slovenska Väčšine Slovákov by sa zhoršila kvalita života, keby zatvorili ich obľúbenú reštauráciu

Reštauračný sektor sa len pomaly spamätáva zo strát, ktoré mu spôsobila prvá vlna pandémie a už musí čeliť druhej aj s ďalšími obmedzeniami.

Až 64 % Slovákov tvrdí, že keby ich obľúbená reštaurácia ukončila svoju prevádzku v dôsledku koronakrízy, pocítili by to ako nepriaznivú zmenu vo svojom živote.

Zároveň si uvedomujú, že táto hrozba je reálna. V prieskume realizovanom pre spoločnosť Edenred Slovakia v prvej polovici októbra v súvislosti s iniciatívou „Poďme sa najesť“ si takmer 72 % opýtaných všimlo vo svojich podnikoch zásadnú zmenu: je v nich oveľa menej hostí, než bývalo.

Reštaurácie nie sú iba biznis

Nejde pritom o jedinú zmenu, ktorú návštevníci reštaurácií zaznamenali. Prevádzky, ktoré napriek kríze nezatvorili, museli pristúpiť k zásadným interným zmenám: prepúšťajú personál, skracujú otváracie hodiny, aby sa nezvyšovali náklady na chod podniku a mzdy, ktoré sa z nízkych tržieb nedajú pokryť, a zužujú ponuku jedál.

Je zrejmé, že toto odvetvie hospodárstva je stále v kríze a s ďalšou vlnou opatrení prichádza ešte väčšie ohrozenie existencie stravovacích zariadení. Až dve tretiny opýtaných Slovákov majú svoju obľúbenú reštauráciu, ktorá by im chýbala v prípade, že by musela v dôsledku súčasných opatrení ukončiť svoju činnosť.

Prieskum potvrdzuje, že čoraz viac ľudí si uvedomuje, že reštaurácie nie sú iba biznis, ale osudy ľudí, ktorí v nej pracujú a aj tých, ktorí ju navštevujú. „Veríme, že zvyšovaním povedomia o reálnej hrozbe, ktorej gastrosegment čelí, dokážeme spolu s našou cielenou podporou pomôcť,“ povedal generálny riaditeľ Edenred Slovakia Robert Balheim.

Ľudia zmeny vnímajú

Z aktuálneho reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Edenred Slovakia vyplýva, že Slováci na zmeny, ktoré sa v dôsledku koronakrízy dejú v reštauráciách a stravovacích zariadeniach, reagujú a vnímajú ich. Najviac (49,4 %) si to všimli mladí ľudia vo veku od 18 do 26, ale aj v ostatných vekových kategóriách zmeny zaznamenalo od 34 do 38 % opýtaných.

Kým takmer každý štvrtý hosť v reštauračných zariadeniach v Bratislavskom kraji, ktoré ostali po prvej vlne opatrení otvorené, zaznamenal zníženie počtu personálu, čo sa prejavuje napríklad dlhším čakaním na jedlo, v Trenčianskom kraji si takmer 15 % všimlo, že reštaurácie významne zredukovali svoje menu.

Najsilnejšie zo všetkých zmien, ktoré sa udiali, ľudia vnímajú, že čoraz viac stolov a stoličiek v reštauráciách zíva prázdnotou, pretože zákazníci sa do reštaurácií buď boja chodiť, alebo musia obmedzovať svoje výdavky. Celkovo neblahý trend vyprázdňovania reštaurácií zaznamenalo až 71,8 % opýtaných, v Prešovskom kraji dokonca 80,6 %!

Urobme to pre seba

Reštauračný sektor sa len pomaly spamätáva zo strát, ktoré mu spôsobila prvá vlna pandémie a už musí čeliť druhej aj s ďalšími obmedzeniami. Jedlo v reštauráciách sa od 15. 10. nesmie konzumovať v interiéri, je možné si ho vziať so sebou alebo ho zjesť v exteriéri.

Čaká nás možno zatvorenie ďalších prevádzok reštauračného stravovania. Okrem nepríjemných finančných dôsledkov pre majiteľov by to znamenalo obmedzenie rozmanitej ponuky reštaurácií pre stravníkov. Podľa prieskumu by to opýtaní hodnotili ako zníženie kvality svojho života.

O to významnejšia by mala byť pomoc pre reštaurácie, aby nemuseli v dôsledku aktuálneho diania zatvoriť svoju prevádzku. „Od partnerov dostávame veľmi dobré ohlasy na našu iniciatívu Poďme sa najesť, ktorú reštaurácie hodnotia ako reálnu pomoc. Rovnako z prieskumu medzi užívateľmi našich stravovacích kariet vyplýva, že až 96 % z respondentov ju vníma pozitívne a 84 % odmena motivovala k častejšiemu stravovaniu sa v reštauráciách,“ povedala Jana Caltíková, marketingovo-produktová riaditeľka Edenred Slovakia.

V druhej vlne podpory pod názvom „Urobme to pre seba“ rozdal Edenred ďalších 100-tisíc odmien na podporu reštaurácií.

