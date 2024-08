22. august 2024 Krimi Masívne prepúšťanie odsúdených do domáceho väzenia? Ministerstvo to ODMIETA! Novela Trestného zákona podľa rezortu spravodlivosti nespôsobí masívne prepúšťanie do domáceho väzenia.

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR odmieta, že by novela Trestného zákona spôsobila, že niekoľko tisíc odsúdených bude prepustených z výkonu trestu do domáceho väzenia.

Štátny tajomník MS Michal Sedliak to na štvrtkovej tlačovej konferencii označil za lož.

„Inštitút premeny trestu odňatia slobody na domáce väzenie máme v právnom poriadku od 1. januára 2016, čiže už osem rokov, od 1. januára 2019 tam pribudlo ešte aj podmienečné prepustenie s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami,“ priblížil Sedliak s tým, že za toto obdobie bolo takto prepustených viac ako 600 odsúdených.

Každý prípad posudzujú individuálne

Po nadobudnutí novely Trestného zákona sa dá podľa neho povedať, koľkým odsúdeným uplynie lehota, čiže je vykonanie jednej tretiny trestu. „Ale pri každom odsúdenom sa musí individuálne vyhodnotiť, či voči nemu napríklad nie je vedené ďalšie trestné stíhanie, či nemá riziko násilného správania,“ dodal. Každý mesiac splní podmienku podľa Sedliaka asi 20 až 30 odsúdených. „Riaditelia to prehodnotia a možno u piatich podajú návrh, ale aj to nevieme, či súdy rozhodnú a tieto osoby budú prepustené,“ priblížil.

Alternatívny trest

Sedliak upozornil, že prepustená osoba stále zostáva pod kontrolou technickými prostriedkami. „Tu nejde o prepustenie na slobodu, tu ide o premenu trestu výkonu odňatia slobody na trest domáceho väzenia alebo nejaký iný alternatívny trest, kde stále dochádza k monitorovaniu toho páchateľa, či už na základe náramku, alebo nejakej domácej stanice,“ doplnil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

Minister tiež zdôraznil, že nárast drobnej kriminality sa nemôže spájať s novelou trestných kódexov, pretože zatiaľ neexistujú dáta, ktoré by mohli potvrdiť súvis. „Komunikujeme s ministerstvom vnútra, požiadali sme ich o takéto dáta z hľadiska policajnej štatistiky, samozrejme, komunikujeme a budeme ďalej komunikovať aj so zväzom obchodu na to, aby sme dostali aj od nich nejaké relevantné dáta,“ uzavrel Susko.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR