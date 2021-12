Zdroj: TASR/František Iván Máte antigénový test ako potvrdenie, že ste PREKONALI covid? Môžete ho ZAHODIŤ! Vedeli ste o tom, že ak ste do 15. novembra prekonali koronavírus, ale máte iné potvrdenie ako pozitívny PCR test, ako potvrdenie to nikde neobstojí! 20. december 2021 han Zo Slovenska

20. december 2021 han Zo Slovenska Máte antigénový test ako potvrdenie, že ste PREKONALI covid? Môžete ho ZAHODIŤ! Vedeli ste o tom, že ak ste do 15. novembra prekonali koronavírus, ale máte iné potvrdenie ako pozitívny PCR test, ako potvrdenie to nikde neobstojí!

Zdroj: TASR/František Iván

V praxi to znamená tak, že aj keď ste mali ťažký priebeh koronavírusu, no pozitivitu vám ukázal antigénový test, od spomínaného dátumu to nejde po právnej stránke nijako zdokladovať. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Veľký problém

Dokonca, aj keď máte potvrdenie od lekára, nestačí to. „Takto to platí na Slovensku od polovice novembra. Mnohým ľuďom to spôsobuje vážne ťažkosti,“ uvádza webová stránka TV Markíza, ktorá to poukazuje na konkrétnom prípade. „Ide o Nikolu, ktorá po úzkom kontakte ochorela na covid koncom septembra. Zaplatila si sama antigén, vyšiel pozitívny. Objednala sa teda na PCR test, na ktorý aj dostala termín. Medzitým jej zavolala pracovníčka z prešovského RÚVZ s tým, že PCR test už nepotrebuje a termín jej zrušila,“ píše sa na tvnoviny.sk.

Aj keď to zo začiatku stačilo a všade jej akceptovali doklad od lekárky, teraz sa všetko zmenilo. „V septembri a v októbri som sa s tým mohla pohybovať. Zrazu som zistila, že mi ti neplatí,“ sťažuje sa Nikola.

Od polovice novembra nastala zmena. „V COVID automate aj vo vyhláškach sa zjavila novinka, ktorá platí aj teraz. Prekonanie sa dá preukázať výlučne a len na základe pozitívneho výsledku testu PCR,“ konštatuje sa na spomínanej stránke.

Takých je veľa

Iná možnosť neexistuje a dočasnú výnimku na antigénové testy obdržali len deti do 12 rokov. Ako uvádza spomínaná dievčina, spôsobuje jej to veľké problémy a nemôže fungovať v režime OP. Ako uvádza Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), takýchto prípadov je na Slovensku veľa. Ide o ľudí, ktorí prekonali covid, ale doklad vo forme antigénového pozitívneho testu nie je akceptovateľný.

Bez očkovania sa tak dostanú len do prevádzok v režime základ alebo do zamestnania, ktoré je ako niekoľko iných prevádzok v režime OTP. Tam sa však musia pravidelne testovať antigénovými testami.

FOTO: ilustračné

