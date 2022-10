Zdroj: TASR

Máte COVID-19, ste v izolácii a chcete ísť VOLIŤ? Tu sú detaily, kedy to bude možné!

Ak chce volič, ktorý je v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19, hlasovať v sobotných (29. 10.) spojených voľbách, musí o to požiadať najneskôr do piatka (28. 10.) do 12.00 h.