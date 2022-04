4 Galéria Zdroj: Reuters.com Máte doma TIETO šarže Kinder výrobkov? Sťahujú ich zo slovenského trhu! Hlásené prípady nákazy salmonelou vo Veľkej Británii zasiahnu aj slovenský a český trh. Výrobca sa preventívne rozhodol stiahnuť niektoré šarže z predaja. 6. apríl 2022 Zo Slovenska

6. apríl 2022 Zo Slovenska Máte doma TIETO šarže Kinder výrobkov? Sťahujú ich zo slovenského trhu! Hlásené prípady nákazy salmonelou vo Veľkej Británii zasiahnu aj slovenský a český trh. Výrobca sa preventívne rozhodol stiahnuť niektoré šarže z predaja.

Ferrero preventívne sťahuje zo slovenského a českého trhu niektoré šarže čokoládových vajíčok Kinder vyrobených v Belgicku.

Preventívne dôvody

Výrobca tak koná potom, čo zdravotnícke úrady začali vyšetrovanie šírenia nákazy salmonelózy spájanej s čokoládovými vajíčkami Kinder Surprise. Týmto ochorením sa v Anglicku nakazilo približne 63 osôb, prevažne detí.

Z predaja sťahuje osem druhov cukroviniek Kinder vyrobených v Belgicku s dátumom minimálnej trvanlivosti medzi 19. februárom a 27. septembrom. Na ďalšie cukrovinky Ferrero vrátane ostatných výrobkov značky Kinder sa opatrenie nevzťahuje.

„Spoločnosť zároveň odporúča spotrebiteľom, aby uvedené výrobky v prípade, ak ich už zakúpili, nekonzumovali,“ informuje na svojom webe Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Zoznam spomínaných šarží nájdete TU.

K nám sa nedostali

Slovensko nie je zatiaľ medzi štátmi, v ktorých by mali byť Kinder vajcia so salmonelou. V utorok 5. apríla to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

„V rámci systému rýchleho varovania nebola Slovenská republika zatiaľ začlenená do krajín, kde by mali byť výrobky pochádzajúce z továrne v Belgicku distribuované. Napriek tomu Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR poslala otázku prostredníctvom Európskej komisie, aby výrobca zaslal distribučný zoznam všetkých konkrétnych vyrobených šarží,“ priblížil agrorezort.

„ŠVPS SR sa aj napriek uvedenému cielene zameria na kontrolu týchto výrobkov na trhu,“ ubezpečilo slovenské ministerstvo pôdohospodárstva.

Ktoré šarže sťahujú z trhu, si môžete pozrieť v galérii!

Zdroj: ŠVPS SR

Zdroj: TASR/Dnes24.sk