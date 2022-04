Veľká noc BEZ kinderiek? Sladkosť stiahli z trhu pre podozrenie zo SALMONELY

Jedna z najobľúbenejších sladkostí detí hlási problém. V Anglicku sťahujú z trhu čokoládové vajíčka Kinder Surprise pre možný súvis s prepuknutím salmonely. Informuje o tom britský portál Sky News.

V Anglicku bolo zistených 57 prípadov nákazy salmonelou, pričom viac ako tri štvrtiny z nich sú deti vo veku päť alebo menej rokov.

Vyšetrovanie začali zdravotnícke úrady v Anglicku, Škótsku, vo Walese i v Severnom Írsku. Ďalšie prípady nákazy zaznamenali aj v iných európskych krajinách vrátane Francúzska, Holandska, Írska, Nemecka a Švédska, dodáva DPA. Vajíčka Kinder Surprise vyrábajú v Belgicku.

„Spoločnosť Ferrero stiahla vybrané šarže vajec Kinder Surprise z dôvodu možnej prítomnosti salmonely. Ak ste si kúpili nižšie uvedený produkt, nejedzte ho. Namiesto toho kontaktujte spoločnosť Ferrero a požiadajte o vrátenie celej sumy,“ píše v statuse na Twitteri Agentúra pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva.

Konkrétne má ísť o balenia s tromi 20-gramovými vajíčkami s dátumom minimálnej trvanlivosti medzi 11. júlom 2022 a 7. októbrom 2022. Výrobca čokolády uviedol, že vajíčka boli vyrobené v Belgicku.

Ostatné produkty Kinder sú bezpečné.

Medzi príznaky salmonely patrí hnačka, žalúdočné kŕče, nevoľnosť, vracanie a horúčka a zvyčajne vymiznú v priebehu niekoľkých dní. Príznaky ale môžu byť aj závažnejšie a môžu viesť k hospitalizácii, a to najmä u veľmi mladých ľudí a osôb s oslabeným imunitným systémom.

