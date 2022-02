Zdroj: pixabay.com Máte príznaky COVID-19 aj po piatich dňoch karantény? O konci izolácie ROZHODNE lekár Kto má pozitívny výsledok testu alebo pozitívny kontakt, má informovať svojho všeobecného lekára. A to aj v prípade, že nemá príznaky. 4. február 2022 Správy Rôzne

4. február 2022 Správy Rôzne Máte príznaky COVID-19 aj po piatich dňoch karantény? O konci izolácie ROZHODNE lekár Kto má pozitívny výsledok testu alebo pozitívny kontakt, má informovať svojho všeobecného lekára. A to aj v prípade, že nemá príznaky.

Ak u pacienta pretrvávajú príznaky ochorenia COVID-19, rozhoduje o ukončení izolácie a práceneschopnosti lekár, pripomína Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Pri bezpríznakovosti sa izolácia končí po piatich dňoch od pozitívneho testu.

Rozhodne lekár

„Podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR je izolácia po pozitívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 stanovená na päť dní. To však platí iba v prípade, ak pacient nemá výraznejšie prejavy ochorenia a počas piatich dní sa aj uzdraví. V opačnom prípade je na rozhodnutí lekára, kedy bude izolácia a práceneschopnosť ukončená,“ uviedol rezort zdravotníctva.

Hlavná odborníčka MZ SR Adriana Šimková pripomína, že kto má pozitívny výsledok testu alebo pozitívny kontakt, má informovať svojho všeobecného lekára. A to aj v prípade, že nemá príznaky. „Zdravotný stav pozitívneho sa môže zhoršiť, aj keď v čase testu nemá žiadne príznaky ochorenia. Je preto dôležité, aby bol v kontakte s lekárom, a ten včas prispôsobil liečbu pacienta,“ upozorňuje Šimková.

Povinná karanténa

Pripomenula, že po úzkom kontakte s pozitívnou osobou platí, okrem výnimiek, povinná karanténa. „Ak nemá príznaky ochorenia, jej dĺžka je päť dní. O nutnosti vykonania testu najskôr na piaty deň rozhoduje ošetrujúci lekár,“ doplnila Šimková.

Rezort zdravotníctva dodal, že vypísanie pacienta na PN nie je nutne podmienkou izolácie či karantény.

„Ak to umožňuje charakter práce a zdravotný stav, môže pacient pracovať z domu. Rovnako tak môže počas týchto dní čerpať dovolenku. Je to na jeho rozhodnutí a dohode so zamestnávateľom,“ vysvetlilo MZ SR s tým, že v každom prípade je potrebné prihliadať na zdravotný stav.

MZ SR odporúča pri ochorení dodržiavať kľudový režim a organizmus nezaťažovať. V spolupráci s hlavnou odborníčkou pre všeobecné lekárstvo zároveň vypracovalo praktický manuál, ktorý má pacientom pomôcť lepšie zvládnuť ochorenie. Dostupný je na webe ministerstva.

Zdroj: TASR