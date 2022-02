Zdroj: Facebook.com/Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO ODKAZ Naďa tým, ktorí mu na synovom tréningu nadávali do ZAPREDANCA: Zhovädili ste sa! To nečakal! Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) sa bol cez víkend pozrieť na hokejový tréning svojho syna, kde prišlo ku incidentu s inými rodičmi. 3. február 2022 han Zo Slovenska

3. február 2022 han Zo Slovenska ODKAZ Naďa tým, ktorí mu na synovom tréningu nadávali do ZAPREDANCA: Zhovädili ste sa! To nečakal! Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) sa bol cez víkend pozrieť na hokejový tréning svojho syna, kde prišlo ku incidentu s inými rodičmi.

Incident poslal ako tip do Nového času zrejme niekto, kto bol prítomný na zimnom štadióne. „Dobrý deň, na štadióne v Dúbravke sa rodičia spoluhráčov syna ministra Naďa, nevhodným spôsobom správali, osočovali, vynadali a vyhodili ho,“ napísal čitateľ.

Reakcia ministra

Naď na odpoveď nenechal dlho čakať a zavesil ju na Facebook. „Bol som sa naozaj pozrieť v sobotu na hokejový tréning môjho syna Daniela v Dúbravke. Dani je hráčom tímu HOBA už 7 rokov. Mal v sobotu tréning a ja som sa išiel pozrieť, ako sa mu darí. Málokedy mám voľný víkend, tak som si to nenechal ujsť,“ začal Naď vo svojom statuse.

„Celý tréning prebehol úplne štandardne a pokojne a po konci tréningu, som odchádzal von počkať na Daniho do auta, kde ho štandardne čakám, kým sa prezlečie a osprchuje. Pri odchode zo štadióna, asi desať metrov od východu, som naozaj videl skupinku asi 4–5 ľudí, zjavne rodičov detí, ktorí na mňa tlieskali (áno zjavne s negatívnym nádychom) a jeden z nich kričal “zapredanec” a “vlastizradca”,“ dodal minister.

Čo sa ešte dialo?

Líder rezortu obrany pokračoval vo vyjadrení o konflikte, ktorý sa udial v bratislavskej Dúbravke: „Keďže to bolo niekoľko desiatok metrov odomňa a mimo mojej cesty, vôbec som na to nereagoval a išiel som ďalej k východu zo štadióna do auta a čakal som na Daniho, ktorý o pár minút prišiel. Prišlo mi to dosť trápne, ako sa správali, keďže som tam bol ako rodič a nie ako minister obrany a nechápem, prečo tých pár jedincov malo potrebu sa takto strápňovať pred deťmi. Ale v pohode, ich vec.“

Tým, kto si z celého incidentu môže robiť ťažkú hlavu, je zrejme Naďov syn. Byť so spoluhráčmi v jednej kabíne, hrať za jeden tím, ale evidovať to, že jeho otcovi nadávajú, to musí byť náročné na psychiku. „Naše deti nemôžu za našu prácu či za politiku, priatelia. Ja sa len modlím za to, aby vaše deti nemuseli dlho zažívať také zlo, ako vy šírite okolo seba. Boh s Vami… Dani, ďakujem Ti za to, že si taký úžasný a silný ako si. Prepáč mi, že kvôli politike to musíš dostávať aj ty. Ľúbim ťa,“ napísal Naď.

Odkaz rodičom

Dlhý príspevok ministra obsahuje aj slová, ktoré sú venované tým, ktorí sa do „potlesku“ zapojili. „Ale seba ste teda zhovadili poriadne. Viem, že pri svojej mentálnej výbave tomu nerozumiete, ale aj Vaše vlastné deti sa za vaše správanie hanbia,“ podotkol Naď.

„Za celý incident ospravedlnil osobne prezident klubu HOBA. Je mu podľa jeho slov ľúto, že pár jedincov horšieho mentálneho nastavenia, o ktorých mentálnom nastavení sa všeobecne vie, rozbíja komunitu rodičov v klube HOBA. Aj on sám tvrdí, že klub by mal držať pokope a ja, keď sa prídem pozrieť na tréning či zápas, som tam vždy ako rodič a nikdy som tam nerobil kampaň ako politik,“ uviedol Naď.

