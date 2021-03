Máte svoje deti pod DOZOROM, keď sú ONLINE? Dajte pozor, čo na internete stvárajú!

Vyplýva to z prieskumu Online vreckári, zameraného na bezpečné správanie sa detí na sieti.

„Je bežné, že streamujú aj deväťročné deti, čo by sa diať nemalo,“ upozorňuje psychológ a zakladateľ IP-čka Marek Madro s tým, že sa tak vystavujú bezpečnostnému riziku. V online prostredí sú deti podľa neho vystavené nevhodnému obsahu, ktoré v danom veku nedokážu adekvátne spracovať, zaujať k nemu postoj a vyhodnotiť ho.

„Ak vaše dieťa bude streamovať, opýtajte sa ho, či by ste tam s ním mohli byť, pripojte sa k nemu, prejavte záujem o to, prečo tam je a čo mu to ponúka. Získate tak lepšie vedomosti o tom, čo vaše dieťa počas svojich streamov robí a kto ich sleduje,“ radí psychológ.