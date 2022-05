Zdroj: TASR/Martin Baumann Matovič 250-eurovú pokutu za nenosenie rúška NEZAPLATÍ: Na tlačovkách som točil DOKUMENT! Minister financií Igor Matovič dostal pred pár dňami 250-eurovú pokutu za nenosenie rúška. Voči rozhodnutiu sa plánuje odvolať a pokutu nezaplatí. 12. máj 2022 Zo Slovenska

12. máj 2022 Zo Slovenska Matovič 250-eurovú pokutu za nenosenie rúška NEZAPLATÍ: Na tlačovkách som točil DOKUMENT! Minister financií Igor Matovič dostal pred pár dňami 250-eurovú pokutu za nenosenie rúška. Voči rozhodnutiu sa plánuje odvolať a pokutu nezaplatí.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Líder OĽaNO Igor Matovič sa v stredu 11. mája postavil pred kamery. Reč bola o balíku pomoci rodinám, ktorý koalícia napokon nepredložila na rokovanie vlády.

Pokutu nezaplatí

Ministra financií redaktorka TV Markíza prekvapila otázkou, či už zaplatil pokutu za nedodržanie pandemických opatrení, ktorú nedávno dostal, pretože nenosil rúško a ani si ho nenasadzoval na tlačovkách s novinármi.

„Nie, nezaplatil som, lebo som si to poriadne ešte neprečítal. Viem, že mi teda tento nejaký prípis prišiel. Bolo tam tuším, že do 14 alebo do 30 dní sa dá odvolať, takže určite sa odvolám a budem chcieť vedieť argumenty," povedal Matovič na margo 250-eurovej pokuty, pričom ďalej spomenul: „Zároveň sa budem pýtať, koľko pokút vymerali Robertovi Ficovi a podobným ľuďom, o ktorých vieme, že opakovane verejne porušovali pravidlá.“

Točil dokument na tlačovke?

Igor Matovič sa plánuje odvolať a argumentoval tým, že na tlačovke nie je možné natáčať dokumentárny film. „Ak si pamätáte, tak pri daňovej revolúcii som na začiatku tlačovky povedal, že počas nej budeme natáčať dokumentárny film a preto budem bez rúška,“ vysvetľoval Matovič. Ako tvrdí, bolo to v súlade s predpismi.

Nebolo to však prvýkrát. Matovič nemal napríklad rúško pri obsluhovaní čašníka na úrade vlády alebo na svadbe šéfa poslaneckého klubu OĽANO. A rozhodne vzorom pre občanov neboli aj ďalší.

​Okrem expremiéra počas platnosti prísnych protipandemických opatrení nemal rúško aj jeho ministerský kolega z rezortu školstva Branislav Gröhling, ktorý už tiež dostal pokutu. Bez rúška sme videli aj predsedov opozičných strán Roberta Fica či Mariana Kotlebu.

Viacero porušení

Pokutu Matovičovi udelil Regionálny úrad verejného zdravotníctva. „Zo strany RÚVZ Bratislava bola p. Igorovi Matovičovi uložená pokuta za viacero porušení protiepidemických opatrení (za neprekrytie horných dýchacích ciest) v rozkaznom konaní v celkovej sume 250 eur. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné,“ cituje slová hovorkyňe bratislavského RÚVZ Kataríny Nosálovej TV Markíza.

Foto: ilustračné

