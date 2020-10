8. október 2020 Tunde Zo Slovenska Matovič chce zabrániť katastrofe: Ak bude chorých pribúdať, obmedzenie pohybu nevylučujem!

Premiér pohrozil obmedzením pohybu počas Dušičiek, nevylučuje ani sprísnenie režimu na hraniciach s Čechmi. O všetkom ale podľa neho rozhodnú najbližšie dni.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Na Slovensku prvýkrát od začiatku pandémie nového koronavírusu pribudlo viac ako tisíc nových prípadov za jediný deň. Premiér Igor Matovič hrozí, že ak cez víkend nezačnú klesať denné prírastky infikovaných, protipandemické opatrenia sa sprísnia.

Nevylučuje, že počas Dušičiek bude obmedzený pohyb.

„V prípade, že by naďalej počet pozitívnych ľudí rástol a my by sme neprijali silnejšie ochranné opatrenia, ohrozíme životy a zdravie. Takže to je životná nevyhnutnosť v tom prípade prísnejšie opatrenia prijať,“ uviedol k aktuálnej situácii premiér s tým, že sa nedá vylúčiť nič, lebo sa nedá odhadnúť, aká bude situácia.

„Musíme byť pripravení na akékoľvek opatrenia, ak nám záleží na ochrane života a zdravia,“ dodal Matovič.

Hygienici a zdravotníci zvládajú podľa Matoviča 30-násobok pozitívne testovaných oproti tomu, čo zvládali v prvej vlne. Pripomenul, že v niektorých nemocniciach sa už uskutočňuje reprofilizácia oddelení, čím sa zvýši počet lôžok pre pacientov s COVID-19 o osem- až deväťnásobok.

Obmedzenia na hraniciach

Rekordný prírastok nakazených koronavírusom zaznamenali aj v susednom Česku, kde pribudlo 5 335 nových prípadov, najviac od začiatku pandémie. V súvislosti so situáciou v Česku je teda podľa premiéra na mieste otázka sprísnenia režimu na hraniciach.

„Podľa mňa ho treba sprísniť,“ povedal Matovič na štvrtkovom brífingu. Dodal, že by sa mali zamyslieť aj nad množstvom výnimiek pri prechode hraníc.

Na Slovensku je podľa neho situácia horšia ako v Maďarsku a Rakúsku, sprísňovanie na hraniciach s týmito krajinami teda pravdepodobne nebude.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR