Zdroj: TASR/Pavol Zachar Matovič: Keď OMIKRON vbehne v plnej sile, to tsunami nás prinúti zavrieť si ústa Keď vláda sľúbi uvoľnenie v určitý termín, má sa to podľa Kollára dodržať. Matovič varuje pred sprísňovaním opatrení. 28. december 2021 Politika

28. december 2021 Politika Matovič: Keď OMIKRON vbehne v plnej sile, to tsunami nás prinúti zavrieť si ústa Keď vláda sľúbi uvoľnenie v určitý termín, má sa to podľa Kollára dodržať. Matovič varuje pred sprísňovaním opatrení.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Opatrenia sú predvídateľné, ale bolo by dobré ich komunikovať s dostatočným predstihom. Vláda by mala dávať väčší časový úsek, aby sa vedeli ľudia pripraviť. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a Sme rodina Boris Kollár.

Minister financií a šéf OĽANO Igor Matovič označil za riziko, že cez sviatky sú otvorené niektoré zariadenia. Obáva sa silnej vlny v podobe variantu omikron a sprísňovania opatrení.

Vyváženie

Keď vláda sľúbi uvoľnenie v určitý termín, má sa to podľa Kollára dodržať. Dodal, že krajina musí prežiť nielen zo zdravotníckeho pohľadu, ale aj z ekonomického. Treba počúvať odborníkov, ale vyvažovať ich tvrdenia, aby nám neskolabovala ekonomika.

„Treba to vyvažovať, sú dvaja zodpovední ministri. Minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý má zachraňovať hospodárske zdravie, a potom minister zdravotníctva, ktorý by mal vyvažovať ochranu zdravia a prežitia zdravotníckeho systému,“ uviedol.

Sprísňovanie opatrení

Matovič varuje pred dôsledkami variantu omikron a pred sprísňovaním opatrení. „Cez sviatky, keď sa niektoré zariadenia otvoria, bude to o to väčšie riziko. Trochu sa obávam, že z krátkodobého hľadiska to bude tanec na vrchnej palube Titanicu, ale nakoniec v polke januára budeme radi, že sme radi. Obávam sa, že keď omikron vbehne v plnej sile na veľmi slabo zaočkované Slovensko, tak to tsunami, čo sa sem bude valiť, nás prinúti k tomu, že si zavrieme ústa a nebudeme ani len snívať o uvoľňovaní. Všetci sa zabarikádujeme doma a budeme čakať, aby sa nám nič nestalo,“ uviedol.

Líder OĽANO pripustil, že sme neboli pripravení na tretiu vlnu. „Zistili sme tvrdú realitu, keď už je neskoro a musíme vymýšľať neštandardné riešenia typu 300 eur pre dôchodcov. Zatiaľ to vyzerá dobre, ich zaočkovanosť rastie,“ uzavrel.

Zdroj: TASR