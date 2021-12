Zdroj: TASR/Martin Baumann Matovič to SCHYTAL od lekára: Najlepšie opatrenie by bolo ho PRIVIAZAŤ niekde k stoličke! Nie všetky protipandemické nápady niektorého z členov súčasnej koalície sú na mieste. Myslí si to aj hlavný lekár Bratislavského kraja Tomáš Szalay, ktorý sa poriadne obul do Igora Matoviča. 25. december 2021 han Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Status uznávaného doktora je na sociálnej sieti už od 23. decembra, no stále je aktuálny. Szalay v ňom ostro kritizuje niektoré veci ohľadom boja proti pandémii koronavírusu na Slovensku. Bez servítky tak napísal, čo si myslí.

Narážal hlavne na očkovanie, ktoré ani po roku nemá na Slovensku také percentá, aké by sme potrebovali na boj s covidom. „Očkovanie mešká! Drnčia mi telefóny. Štát sa náhle spamätal. Politici, ktorí to tu zbabrali, to chcú „riešiť“, a je to vraj moja zodpovednosť a moja vina, ak nebudeme očkovať? Kde ste boli doteraz?“ pýta sa Szalay.

„V júni a júli sme ťahali na štadióne 6 dní v týždni 14 hodín, plus ďalšie tri hodiny denne pri vykazovaní a opravách chýb NCZI. Siedmy deň samozrejme v robote, lebo očkovanie nie je pre nikoho z nás ten hlavný džob. Posledné týždne chodievam zase spávať o druhej ráno, keď dokončím tabuľky, exporty, opravy, maily. O polnoci si bežne mailujem s kolegami…“ upozorňuje lekár na nesmiernu vyťaženosť. To by mu zrejme až tak nevadilo ako to, že mu a jeho kolegom hádžu bremená pod nohy politici.

Samozrejme, naráža na ministra financií Igora Matoviča a jeho očkovaciu kampaň spojenú s lotériou či 500-eurovými preukazmi.

„Do toho ten nešťastný Matovič. Asi najlepšie protipandemické opatrenie by bolo priviazať ho niekde k stoličke a zobrať mu prístup k sociálnym sieťam. Lotéria, bonusy a iné „motivačné“ nástroje efektívne podrývajú celú autoritu vakcinácie. Inak, viete, že nemáme nárok ani na tých smiešnych 350 eur v superhrubom pre zdravotníkov v prvej línii?“ na rovinu napísal Szalay.

„Všetci si naozaj potrebujeme oddýchnuť. Kto sa postará o moje deti, keď ma z tohto tu vystrie? V máji mi už v očkovacom centre tiekla do žily infúzia. Každého z vás, kto k nám teraz príde, chcem poprosiť o trpezlivosť a veľkorysosť. Melieme z posledného,“ zakončil drsný príspevok Tomáš Szalay.

