7. november 2020 Zo Slovenska Matovič nevylúčil TVRDÝ LOCKDOWN či testovanie pred Vianocami: Neužívajme si ako v lete!

Predseda vlády nevylúčil do budúcnosti ani ďalšie kolo pretestovania celého Slovenska.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Premiér Igor Matovič (OĽANO) nevylúčil tvrdý lockdown. Došlo by však k nemu iba v prípade, že ľudia by sa začali správať „drasticky nezodpovedne“, čo nepredpokladá. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Nie ako v lete!

„Pokaziť si môžeme len my spolu, keď si to začneme užívať ako cez leto, lebo nám nič nehrozí a dáme rúška dole,“ poznamenal Matovič.

Predseda vlády nevylúčil do budúcnosti ani ďalšie kolo pretestovania celého Slovenska. „Ak budeme snívať o voľnejšom živote, tak budeme musieť k tomu nejaký silný úder urobiť. To si myslím, že bude celospoločenská diskusia ďalšie dni, aby sme sa rozhodli, ktorou cestou pôjdeme, či použijeme lockdown, alebo použijeme za pár týždňov znova celoplošné pretestovanie,“ hovorí.

Priebeh druhého kola plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 je podľa Matoviča bezproblémový.

Na viac ako 90 percentách odberných miest sú rovnaké tímy ako minulý týždeň. Na väčšine miest sa podľa Matoviča netvoria rady. Je to zásluhou aj primátorov, ktorí si už lepšie spravili svoju robotu, podotkol.

Ľuďom, ktorí bývajú blízko červených okresov, Matovič odkázal, že sú vítaní na najbližšom odbernom mieste. Odporučil aj pretestovanie v zelených okresoch, kde sú zriadené odberové miesta.

Ťažká zima

Zima bude podľa premiéra veľmi ťažká. Na to, aby sa otvorili divadlá, posilňovne, reštaurácie či kiná, vie si predstaviť ešte jedno kolo plošného testovania. To by mohlo byť pred Vianocami, aby boli voľnejšie.

Na margo informácie, že slovenská sestrička pracujúca v Čechách dostala pracovnú povinnosť od policajtov prísť pomáhať na Slovensko, premiér povedal, že o ničom takom nevie.

„Nemyslím si, že ak je niečo takéto nasilu a dupľom poskytovanie zdravotnej starostlivosti, je dobré,“ tvrdí s tým, že mobilizácii zdravotníkov sa vyhli aj pri plošnom testovaní.

Matovič pripomenul, že v najbližších dňoch sa zavedie aj povinnosť prísť na Slovensko s negatívnym testom. Tí, ktorí ho mať nebudú, tak im na hraniciach bude umožnené pretestovanie antigénovým testom.

Ekonomickú pomoc v čase koronakrízy nepovažuje Matovič za nedostatočnú, aj keď jej vláda poskytla málo. Je to však preto, že podnikatelia o pomoc málo žiadali.

Slovenská ekonomika podľa neho „šliapala na plný výkon“ v prvej vlne a nebola nijako ohrozená. Slovensko malo aj najmenší nárast počtu nezamestnaných. „Keď sme ochránili zdravie ľudí, ochránili sme aj ekonomiku,“ poznamenal.

Úniky NAKA

Matovič sa bude osobne pýtať policajného prezidenta Petra Kovaříka, ako je možné, že novinári majú informácie o plánovaných zásahoch Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). „To by sa v žiadnom prípade diať nemalo,“ skonštatoval. Nepáči sa mu ani vynášanie informácií zo spisov do médií.

„Keď chceme zabezpečiť absolútnu nezávislosť orgánov činných v trestnom konaní, musíme akýmkoľvek pochybeniam predísť,“ skonštatoval.

V súvislosti so zadržaniami sudcov či policajných funkcionárov premiér uviedol, že polícia má absolútne rozviazané ruky. O akciách NAKA súvisiacich so zadržaním policajných funkcionárov sa podľa svojich slov dozvedel z médií. Odmieta preto politickú objednávku.

Matovič verí, že aj prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice bude „dotiahnutý do konca“ a spravodlivo odsúdení budú objednávatelia i vykonávatelia vraždy.

Zdroj: TASR