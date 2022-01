Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Daniel Veselský Matovič opäť skritizoval Čaputovú: Podkopáva dôveru ľudí vo vládu a premiéra Igor Matovič sa slovne pustil do prezidentky Zuzany Čaputovej. Čo jej vyčíta? 9. január 2022 Veronika Hunyadiová Politika

Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Daniel Veselský

Podľa ministra financií Igora Matoviča prezidentka Zuzana Čaputová spochybňuje autoritu premiéra Eduarda Hegera, čím podkopáva dôveru ľudí v premiéra a celú vládu. Povedal to v relácii v Politike v televízii TA3.

Povalenie vlády

Minister financií kritizuje prezidentku za to, že sa vlani počas koaličnej krízy nestretla s premiérom, ktorým bol v tom čase Matovič, ale s Máriou Kolíkovou, Richardom Sulíkom či americkou veľvyslankyňou. Podľa neho spolu „kuli pikle“ ako povaliť vládu.

„Ak by bola prezidentkou ľudí, tak by si počas vládnej krízy zavolala mňa ako premiéra a koaličných partnerov a snažila by sa byť sprostredkovateľom mieru,“ uviedol Matovič.

V správaní prezidentky vidí ješitnosť a urazenosť z toho, ako dopadli voľby pre stranu Progresívne Slovensko, ktorá sa nedostala do parlamentu.

