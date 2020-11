23. november 2020 Politika Matovič pripúšťa rozpad koalície: Niektoré strany spravili dohodu s mafiou

Koalícia sa zatiaľ nedohodla na tom, koho by volila za kandidáta na generálneho prokurátora. Čo by urobilo OĽANO, ak by kandidát prešiel s podporou časti opozície?

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ak by sa niektorá vládna strana dohodla s opozíciou a zvolili by v parlamente kandidáta na generálneho prokurátora (GP), OĽANO by vystúpilo z koalície. Pripustil to premiér a líder OĽANO Igor Matovič v reakcii na otázky, čo by hnutie urobilo, ak by kandidát prešiel s podporou časti opozície.

Dohoda s mafiánmi

„Ešte pred vypočúvaním sa mi dostalo do uší, že niektoré strany spravili dohodu s mafiou či jednou, alebo druhou, ak by sa niečo také stalo, OĽANO vystúpi z koalície a je koniec,“ povedal Matovič. O ktoré strany má ísť, predseda vlády nepovedal.

Koalícia sa zatiaľ nedohodla na tom, koho by volila za kandidáta na generálneho prokurátora. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová by chcela, aby sa koalícia dohodla na jednom mene. Šéfom prokurátorov by podľa jej slov mal byť morálne čistý človek, ktorý chce robiť zmeny aj vnútri generálnej prokuratúry.

Najdôležitejšia voľba

Remišová zároveň tvrdí, že nikto nechce, aby generálneho prokurátora zvolila opozícia, „ktorá má za sebou obrovské kauzy, ktoré roky špičky vedenia polície aj špeciálny prokurátor mali kryť“. Ako dodala, strana Za ľudí sa chce rozhodovať podľa presných kritérií, k tejto téme budú mať i predsedníctvo. „Zhodneme sa na tom, že voľba generálneho prokurátora je najdôležitejšia voľba tohto volebného obdobia tak pre koalíciu, ale aj pre opozíciu,“ povedala šéfka Za ľudí.

Zároveň predpokladá, že opozícia sa obáva, že na mieste generálneho prokurátora bude človek, ktorý je čestný, statočný a nebojácny a nebude citlivé politické kauzy zametať pod koberec. „Nasledujúce dni môžu byť obrovské tlaky a urobíme všetko pre to, aby sme sa v rámci koalície dohodli,“ povedala Remišová.

„My, poslanci Sme rodina, podporíme kandidáta, ktorý sa ukáže z vypočutia ako ten najschopnejší. A, samozrejme, my nemáme dosah na to, ako sa rozhodnú iné parlamentné strany, či opozičné alebo koaličné. Pevne verím, že sa s OĽaNO dohodneme na tom istom kandidátovi, ale rozhodne nepodľahneme vydieraniu,“ reagoval Boris Kollár (Sme rodina) pre DenníkN.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk