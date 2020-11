23. november 2020 ELA Politika Matovič nazval Sulíka malým deckom: Máme FIGU borovú! Jeho plán je cestou do pekla

Rozpory medzi uvoľňovaním opatrení opäť rozdúchali tvrdé odkazy a ostré výmeny názorov medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom.

Minister hospodárstva (SaS) Richard Sulík splnil úlohu, ktorú mu pred niekoľkými týždňami dal premiér Igor Matovič. Na tlačovej besede dnes (23. novembra) predstavil vlastný a podrobný plán, ako by Slovensko malo prijímať protipandemické opatrenia a uvoľňovať či zatvárať ekonomiku, školy, divadlá, či kostoly.

Sulíkov semafor

Hovorí o opatreniach, pravidlách a odporúčaniach pre celé Slovensko, pre konkrétne obvody, spomína plán testovania, rieši cezhraničný režim aj odškodnenie zatvorených či obmedzených prevádzok.

Protipandemický plán predloží strana na rokovanie ústredného krízového štábu, ktorý zasadne popoludní. SaS v ňom navrhuje nosenie rúšok v interiéri, keďže toto opatrenie funguje.

Seniorom nad 65 rokov by mala Slovenská pošta doručiť 15 rúšok raz za mesiac. Platiť by tiež malo dodržiavanie odstupu dva metre, dodržiavať ich treba najmä pri čakaní.

Figa borová, nie plán!

Premiér Igor Matovič ale spomínaný návrh Sulíka na brífingu pred rokovaním krízového štábu skritizoval a ministra nazval „malým deckom“.

„Ako malé decko, ktorému dáte úlohu z matematiky, ono prinesie úlohu zo slovenčiny a ešte je urazené, že mu to neuznáte,“ hovorí Matovič.

Navyše, Sulík vraj iba „okopíroval niečo z Česka, niečo z ministerstva zdravotníctva a urobil kompilát“. „Figu borovú máme plán,“ kritizoval ďalej premiér.

Bude a hotovo!

Premiér Matovič zopakoval, že plošné testovanie v decembri bude. Túto predstavu avizoval už v nedeľu v diskusii TA3. Malý záujem počas posledného víkendu podľa neho ukazuje, že nemôže byť dobrovoľné.

Plán SaS je podľa Igora Matoviča „nezodpovedný“, nazval ho „anarchiou a cestou do pekla“. „Teraz budeme ignorovať, že na východe ľudia zomierajú v nemocniciach, ale hlavne že si v Bratislave môžeme dať kávičku?,“ hovorí premiér.

Matovič kritizuje regionálnu diferenciáciu, myslí si, že je to nezodpovedné. „To, že ak to budeme mať na západe krajiny zelené, ale nebude nás zaujímať, či východ nám horí, je nezodpovedné. Nás teda akože nemá zaujímať, že v inom kúte krajiny budú zomierať ľudia, dôležité je to, aby sme v Bratislave išli do reštaurácie a dáme si tam ‚cigárko‘?“ pýtal sa Matovič.

„Musíme sa pozerať na Slovensko ako jednotnú a spojenú krajinu,“ zdôraznil.

Krajčí sa „stiahol“

Viac zmätku do „bitky“ medzi Matovičom a Sulíkom vniesol minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý pred zasadnutím avizoval, že stiahne svoj návrh semaforu.

Chce požiadať Richarda Sulíka, aby predložil plán SaS na konzílium odborníkov a pandemickú komisiu. Ak ho odborníci schvália, budú o ňom rokovať na krízovom štábe.

„Chceli sme to dnes predstaviť, ale keďže ľudia sú v neustálom chaose, nech teda najskôr predstaví plán pán Sulík a nech sa aj na úrovni odborníkov vyselektuje plán, podľa ktorého pôjdeme,“ povedal Krajčí.

Pokusné laboratórium

Mimoparlamentná strana Hlas-sociálna demokracia vyzýva premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby zrušil ďalšie kolo celoplošného testovania.

Takéto testovanie považuje za nezodpovedné voči ľuďom, samosprávam aj zdravotníkom. V pondelok to na tlačovej konferencii povedal poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Raši.

„Vláda nezvláda boj s pandémiou,“ poznamenal Raši, pričom označil komunikáciu v koalícii za chaotickú. Zároveň vyzval vládu, aby zo Slovenska nerobila „pokusné laboratórium“.

Žiadna iná krajina Slovensko podľa jeho slov s celoplošným testovaním nenasleduje a ani nebude.

Raši za nepredstaviteľné považuje to, že premiér hovorí o ďalšom celoplošnom testovaním, kým Slovensko nevie, koľko stáli predchádzajúce ko­lá.

Za výsledkom klesajúcich čísiel v súvislosti s novým koronavírusom nevidí celoplošné testovanie, ale lockdowny a zavedené opatrenia.

Protipademický plán, ktorý v pondelok predstavil vicepremiér Richard Sulík (SaS), Raši označil za lepší materiál, než aký má Ministerstvo zdravotníctva SR. Plán však mal byť podľa jeho slov pripravený už po prvej vlne, v lete.

