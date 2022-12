Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , Facebook.com/Igor Matovic Matovič sa VYTEŠUJE zo štedrého príspevku pre zdravotníkov: KTO každý dostane 5-tisíc eur? Vláda v pondelok schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur. Opatrenie si má celkovo vyžiadať 200 miliónov eur. 5. december 2022 han Zo Slovenska

5. december 2022 han Zo Slovenska Matovič sa VYTEŠUJE zo štedrého príspevku pre zdravotníkov: KTO každý dostane 5-tisíc eur? Vláda v pondelok schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur. Opatrenie si má celkovo vyžiadať 200 miliónov eur.

Zdravotníci sa musia zaviazať, že zostanú v nemocnici či záchranke pracovať tri roky. Podporiť by sa podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) malo 39 500 zdravotníkov okrem lekárov.

„Takýmto spôsobom jasne ukazujeme, že celé zdravotníctvo je pre nás kľúčové a je pre nás najväčšou prioritou,“ povedal Heger s tým, že vláda robí kroky nielen na stabilizáciu personálu a získanie nových lekárov, ale aj kroky na obnovu celej infraštruktúry nemocníc.

Stabilizačný príspevok vyplatí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý splnil podmienky, najneskôr do 31. decembra.

Úloha pre Krajniaka

Vláda zároveň uložila ministrovi práce Milanovi Krajniakovi (Sme rodina) predložiť do konca roka návrh úpravy na zabezpečenie poskytnutia stabilizačného príspevku zdravotníckym pracovníkom v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckym pracovníkom a opatrovateľom vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb.

Podporených sestier a fyzioterapeutov v zariadení sociálnych služieb by malo byť 3000, výška stabilizačného príspevku by pre nich mala predstavovať 4000 eur. Opatrovateľky a nižší zdravotnícky personál by mali dostať 3000 eur.

Matovič má radosť

Ako inak, príspevkom na Facebooku sa minister financií Igor Matovič teší z príspevku pre zdravotníkov. „Toto je ďalšia Matovičova "atómofka“, na ktorú som veľmi hrdý. Vláda dnes schválila vyplatenie “stabilizačného” príspevku vo výške 5 tisíc EUR pre 39 518 zdravotníkov mimo lekárov v ústavnej zdravotnej starostlivosti a záchrankách. Okrem toho sme schválili stabilizačný príspevok pre 20 tisíc pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb," píše v statuse.

„A viete čo je na tejto pomoci či vďake úplne naj? Že nikto z týchto 60-tisíc ľudí nevydieral výpoveďami pod hrozbou, že opustia chorých a nevládnych ľudí,“ podotkol Matovič.

Na záver ešte pripomenul, že nárok na príspevok budú mať aj matky z uvedených zariadení, ktoré sú dnes na materskej.

