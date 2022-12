Zdroj: Facebook.com/Romana Tabak Tatry sú pre poslankyňu Tabák miestom TRAPASOV: Opäť sa chcela UKÁZAŤ, no zase sa strápnila Poslankyňa Sme rodina Romana Tabák je milovníčkou našich veľhôr. Až tak, že od samej lásky k nim sa v minulosti vykúpala v chránenom horskom potoku v oblasti Tatier. Teraz tam zavítala opäť. A zase prekvapila. 5. december 2022 ELA Magazín

5. december 2022 ELA Magazín Tatry sú pre poslankyňu Tabák miestom TRAPASOV: Opäť sa chcela UKÁZAŤ, no zase sa strápnila Poslankyňa Sme rodina Romana Tabák je milovníčkou našich veľhôr. Až tak, že od samej lásky k nim sa v minulosti vykúpala v chránenom horskom potoku v oblasti Tatier. Teraz tam zavítala opäť. A zase prekvapila.

Kto by si nepamätal, ako sa poslankyňa Tabák vlani koncom júla schladila v horúčavách v jednom z horských potokov. Poslankyňa pobúrila nielen verejnosť, ale aj ochranárov, keďže Tabák porušila jedno z mnohých nariadení chránených tatranských území.

Trapas v potoku

Prípad zašiel až tak ďaleko, že sa mu začal venovať samotný TANAP a jeho šéf osobne, zákonadarkyňa dokonca musela zaplatiť pokutu. Romana Tabák potom nadviazala spoluprácu s TANAP-om a opäť sa v potoku kúpala, avšak jej wellness vo voľnej prírode bol úplne legálny a s požehnaním úradov.

Poslankyňa sa zhostila úlohy akejsi influencerky s cieľom vysvetliť ľuďom, ako sa správať v prostredí národného parku. Teraz sa Tabák vybrala do Tatier opäť. Našťastie, v tatranskej prírode škody priamo nenapáchala, no opäť sa predviedla na sociálnej sieti.

Tabák klesá vysoko…

Uplynulý víkend sa Romana Tabák pochválila záberom z turistickej atrakcie. Vybrala sa do Bachledovej doliny a odfotila sa na chodníku v korunách stromov, ktorý okomentovala hláškou „never get too high or too low.“ Poslankyňa na preklad evidentne využila Translator, ktorý jej tento text doslova preložil ako „nikdy neklesajte príliš vysoko alebo príliš nízko“. Práve tento preklad vložila do fotografie, ktorú zverejnila na sociálnej sieti.

Slovný výraz sa prekladá ako „nikdy sa nedostaňte príliš vysoko alebo príliš nízko“ a vychádza z kontextu, keď človek sa v rôznych situáciách môže cítiť majstrom sveta a lietať príliš vysoko a naopak, klesať na duchu. Mimochodom, toto slovné spojenie je známym výrokom Baracka Obamu, ktorý ním poukázal na „zlatú strednú cestu“ a rovnováhu.

Tabák možno tentokrát namiesto ochranárov prírody zaujme akademikov z fyzikálneho ústavu, ktorí začnú zisťovať, ako sa dá klesať vysoko…

