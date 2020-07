23. júl 2020 MI Zo Slovenska Matovič vracia útok: Odstavili sme svine od válovov!

Predseda vlády sa rozhodol brániť útokom. Počas parlamentného pokusu o jeho odvolanie sa sústredil najmä na vypočítavanie hriechov Smeru. Svojej odpísanej diplomovke sa venoval len krátko.

17 Galéria

Igorovi Matovičovi slúži ku cti, že od rána poctivo sedel v národnej rade a nechal sa ostreľovať tvrdými obvineniami opozičného poslanca Juraja Blanára (Smer). Potom si však vzal slovo a smerákom vynadal, že nemajú morálne právo mu niečo vyčítať. Pridal aj odkaz pre svoje praprapravnúčatá.

Svine pri válovoch

Predseda vlády zvolil tradičnú taktiku všetkých odvolávaných politikov – začal vymenovávať hriechy svojich kritikov a vlastným zlyhaniam venoval len malý priestor.

„Prečo je taký veľký krik? Lebo sme svine odstavili od válova!“ Vyhlásil Igor Matovič v pléne pred poslancami. Vykričal opozícii, že ho kritizuje úplne falošne:

„Myslíte si, že keď budete vytvárať ilúziu, že vláda nefunguje, tak sa dostanete k peniazom. Moja úloha je ustrážiť, aby ste sa k peniazom nedostali, lebo by ste polovicu ukradli,“ vyhlásil I. Matovič.

Dodal, že podľa neho prežíva Smer bezsenné noci, že nebude rozhodovať o rozdelení takmer 44 miliárd eur, ktoré bude mať Slovensko k dispozícii z EÚ počas najbližších siedmych rokov.

Premiér pripomínal opozícii aj korupčné kauzy z jej éry a prihodil aj osobnú predpoveď budúcnosti niektorých smeráckych poslancov: „Ľudia vás usvedčia z korupcie a vy sa ešte budete hanbiť chodiť po ulici!“

O Kočnerovi a mafii

Vo premiérovom vystúpení často padali slová ako klamstvá, mafia a zlodeji na adresu opozičných poslancov. „Vy ste umožnili Kočnerovi cítiť sa ako Boh, ktorý rozhoduje o živote a smrti mladého novinára. Vy ste tento systém vytvorili a poslušne pritakávali,“ rozohňoval sa I. Matovič.

V zápätí sa pustil aj do opozičných lídrov. Roberta Fica opäť označil za opilca a Petra Pellegriniho za človeka, ktorý 18 rokov verne slúžil mafii a ani raz nevystúpil proti zlodejinám, ktoré sa páchali.

„Ste jedna banda a teraz ste sa vyfarbili. Hráte pred ľuďmi divadlo, že je tu Smer a Hlas. V skutočnosti ste stále tá istá mafia pevne zviazaná spolu. Iba majitelia povedali, že teraz sa rozdelíte a po voľbách to zasa dáte dokopy,“ uviedol premiér.

Došlo aj na diplomovku

Prvým, hoci nie jediným dôvodom na návrh na odvolanie premiéra Igora Matoviča, je kauza jeho odpísanej diplomovej práce. Vo svojom vystúpení sa jej premiér venoval len minimálne.

„Keď si niekto myslí, že na Slovensku je toľko hlúpych ľudí, ktorých presvedčíte, že moja diplomovka je väčší problém ako vaše zlodejiny, tak verím, že takýchto hlúpych ľudí je dramatická menšina,“ uviedol líder OĽaNO.

Zároveň na záznam prečítal aj viaceré svoje statusy z Facebooku na túto tému. Vraj to má byť odkaz pre jeho praprapravnúčatá, aby vedeli, ako sa bránil, keďže v budúcnosti si už zrejme žiadny Facebook neprečítajú.

„Ak sa rozhodnete, že nie som hodný byť premiérom tejto krajiny, urobte to slobodne. Ja skončím ako premiér, predseda OĽaNO i poslanec. Je to čisto vo vašich rukách, hlasujte slobodne, a pokojne aj tajne, ak je to možné,“ povedal I. Matovič na záver svojho vystúpenia.

Zdroj: Dnes24.sk