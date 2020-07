23. júl 2020 Zo Slovenska Schôdzu k odvolávaniu premiéra sa nepodarilo otvoriť. Fico nechce robiť cirkus

Fico avizoval, že neplánujú robiť z odvolávania cirkus a chcú štandardnú diskusiu. Podobne to vidia aj nezaradení poslanci okolo Pellegriniho.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Poslancom sa na prvýkrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Plénum nebolo uznášaniaschopné. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) vyhlásil hodinovú prestávku.

Absencia poslancov

V pléne chýbali najmä poslanci za OĽaNO, ktorí pred začiatkom schôdze odišli. Prítomní boli viacerí členovia vlády. Kabinet nesúhlasí s návrhom na odvolávanie Matoviča, uzniesol sa na tom vo štvrtok ráno.

Predseda Smeru-SD Robert Fico avizoval, že neplánujú robiť z odvolávania cirkus a chcú štandardnú diskusiu. Podobne to vidia aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. Dôvody na odvolávanie premiéra zhrnuli do štyroch bodov. Okrem iného namietajú, že nedodržiava sľub predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov, ako aj odchýlenie sa od programového vyhlásenia vlády.

Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda.

Zdroj: TASR