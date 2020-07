23. júl 2020 MI Zo Slovenska Matovič čelí odvolávaniu: Vyčítajú mu bonzáctvo, podvody a klamstvá

V národnej rade sa začal dlhý maratón rokovania o opozičnom návrhu na odvolanie premiéra Igora Matoviča. A hneď v úvode padajú na jeho hlavu tvrdé urážky a obvinenia.

Kauza odpísanej diplomovej práce nie je jediný bod, ktorým skupina opozičných poslancov najmä zo strán Smer a Hlas zdôvodnili svoj návrh na odvolanie premiéra. Igorovi Matovičovi vyčítajú aj „spackaný summit“ v Bruseli, nedodržiavanie programového vyhlásenia vlády, či riadenie štátu cez Facebook.

Tvrdé obvinenia

Igor Matovič poctivo sedel v parlamente už od rána a pokojne počúval obvinenia, ktoré na jeho hlavu sypala opozícia. Už vopred avizoval, že sa na svoje odvolávanie teší, pretože má rád, keď padajú argumenty z jednej i druhej strany.

„Celá kariéra Igora Matoviča je založená na podvode, krivých obvineniach oponentov a klamstvách na voličoch,“ uviedol poslanec Juraj Blanár (Smer) na úvod rozpravy.

Pripomenul aj „tajné nahrávanie kolegov a bonzáctvo,“ Igora Matoviča ešte ako opozičného politika. Kauza premiérovej skopírovanej diplomovky je tak len špičkou ľadovca všetkých škandálov, ktoré opozícia pripisuje Matovičovi, a pre ktoré by podľa nej mal z pozície odísť.

Kde má osobnú integritu?

Dopoludnia stihol v pléne národnej rady vystúpiť len Juraj Blanár. Poslanci sa následne rozišli na obedovú prestávku. Aj za ten krátky čas však stihol podpredseda Smeru uviesť na Matovičovu hlavu celú nošu obvinení:

„Premiér si neplní svoj sľub vykonávať funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov. Odchyľuje sa od programového vyhlásenia vlády a svoju neschopnosť prekrýva politickým marketingom na sociálnej sieti. Štát sa tu riadi cez facebookové statusy,“ hromžil Blanár.

V jednej chvíli si pomohol aj údajným výrokom súčasnej podpredsedníčky vlády Veroniky Remišovej, ktorá podľa Blanára pred voľbami v televíznej debate uviedla, že Igor Matovič neustále klame a všetkých si nahráva.

Veronika Remišová tieto slová v sále počúvala, ale zatiaľ nemala možnosť na ne reagovať. A Juraj Blanár pokračoval ďalej, pričom vyčítal premiérovi, že nemá žiadnu osobnú integritu:

„Bol to Igor Matovič, ktorý ako opozičný politik kričal na Andreja Danka, že ak nemá vyoperovanú hanbu, mal by sa okamžite vzdať (kvôli kauze jeho rigoróznej práce, pozn. red.). Zrazu má iný názor a ukázalo sa to už pri Borisovi Kollárovi.“

Poslancov čaká ešte dlhá debata a po obede začnú pribúdať aj vrátené loptičky zo strany koaličníkov na adresu poslancov Smeru a odídencov v novej strane Hlas. Debatu priebežne sledujeme.

