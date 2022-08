Zdroj: TASR/Martin Baumann Matovič vychvaľoval MEGAinvestíciu v Maďarsku: Takto sa to robí, do psej matere, napísal V piatok sa minister financií pred kamerami ospravedlnil za svoje hriechy. Neprešiel ani deň a opäť prilial vodu do ohňa vládnej krízy. 13. august 2022 Politika

Zdroj: TASR/Martin Baumann

V piatok, 12. augusta, sa v hoteli Bôrik konalo stretnutie vládnych predstaviteľov. Snažili sa nájsť východisko z krízy, v ktorej sa zmieta koalícia.

Premiér Eduard Heger apeloval na stabilitu a nájdenie riešení, ako zostať jednotní. Upozornil, že bez SaS bude jeho vláda nefunkčná a v parlamente sa stane menšinovou.

Ospravedlnil sa za hriechy

Igor Matovič sa pred kamerami ospravedlnil za všetky svoje hriechy vrátane tých, „o ktorých ani nevie“. Zároveň predstaviteľov SaS požiadal, aby osobná nenávisť nerozbíjala vládu: „Bol by som rád, aby sme všetci dokázali urobiť krok späť.“

Z pozície šéfa rezortu financií sa odísť nechystá. „Môžete sa spoľahnúť, že 1. septembra budem minister financií,“ povedal Matovič.

Chudobní príbuzní

Deň po ospravedlnení „za všetky hriechy“ šéf rezortu financií opäť prostredníctvom Facebooku zaútočil na Richarda Sulíka.

„Gratulujem maďarskému ministrovi hospodárstva k tomu, že neštrajkuje a pracuje… Takto sa to robí, do psej matere! Megainvestícia 5-krát väčšia ako Volvo. Maďari idú ako rakety a my popri nich vyzeráme ako chudobní príbuzní," napísal Matovič, ktorý narážal na informácie, že čínska firma CATL postaví u našich južných susedov továreň na batérie.

Fabrika za 7,3 miliardy eur by mala byť najväčšou v Európe a bude zásobovať Mercedes, BMW a ďalšie automobilky. Výstavba by nemala trvať dlhšie ako 64 mesiacov a továreň bude mať po dokončení kapacitu 100 gigawatthodín.

Aktualizácia 13.05 hod.: Po tom, čo sa na status Igora Matoviča spustila vlna kritiky, bol príspevok z jeho facebookového profilu odstránený.

Čo na to SaS?

Na kritiku zareagovala aj strana SaS: „Na veľkú baterkáreň na Slovensku nemáme ani miesto, ani ľudí, ani energetickú kapacitu. Matovičovi s Kremským (šéf hospodárskeho výboru) to však neprekáža a šíria primitívnu demagógiu a znevažujú prácu všetkých okolo seba.“

„Mal príležitosť povedať im, že sa mu máli, že by radšej chcel čínsku baterkáreň. Na ktorú mimochodom nemáme ani miesto, ani ľudí, ani energetickú kapacitu. Namiesto toho tíško šúchal nohami. Vykrikovať totiž vie len na facebooku, kde len sekunduje šéfovi hospodárskeho výboru Kremskému, ktorý, mimochodom, má toto ovládať ešte lepšie ako Matovič,“ povedal Ladislav Matejka, šéf MH Invest II.

Zareagoval aj minister školstva Branislav Gröhling: „Presne pre toto by mal Igor Matovič konečne odísť z vlády. Nevie žiť bez neustáleho konfliktu, klamstiev a urážania ostatných. Robí to od prvého dňa. Vďaka vytrvalej práci Richarda Sulíka sa podarilo pritiahnuť sem Volvo, pričom Igor Matovič sa v tom čase veľmi rád postavil na tlačovku vedľa Richarda Sulíka pri prezentácii tejto kľúčovej investície. Takéto vyjadrenie ministra financií je hlúpa urážka partnerov z Volva (ďalšia v poradí po urážkach prezidentky, ministrov, občanov, učiteľov, novinárov a podobne). Mal by vedieť, že Slovensko by sa na takéhoto investora muselo pripravovať omnoho dlhšie než trvá táto vláda.“

Úvodná časť (už odstráneného) statusu Igora Matoviča / Zdroj: Facebook.com/Igor Matovič

