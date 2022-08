Zdroj: Facebook.com/Igor Matovic Matovičov status venovaný PALME: Nie som na vozíčku, platil som najväčšie dane, biedou netrpím Líder OĽANO a minister financií Igor Matovič je známy tým, že jeho statusy sú často "nepochopené". Aj preto sa rozhodol uviesť na pravú mieru svoje slová, keď sa rozpísal o palmičke. 28. august 2022 ELA Správy Politika

28. august 2022 ELA Správy Politika Matovičov status venovaný PALME: Nie som na vozíčku, platil som najväčšie dane, biedou netrpím Líder OĽANO a minister financií Igor Matovič je známy tým, že jeho statusy sú často "nepochopené". Aj preto sa rozhodol uviesť na pravú mieru svoje slová, keď sa rozpísal o palmičke.

„Včera sa do pozornosti môjho mobilu votrela … palmička, ktorá sa rozhodla popasovať s osudom. Hoci v malom záhybe na obrovskom hradnom múre denne bojuje o kvapky vody, nevzdáva to,“ napísal predvčerom na sociálnej sieti status Igor Matovič.

Statočná palmička

Keďže aktuálne celé Slovensko čaká, ako dopadne napätie okolo odchodu SaS z vlády práve kvôli ministrovi financií, mnohým zrejme napadlo, že svojským vyznaním o utrpení palmičky píše Matovič o sebe. Zrejme preto musel svoje slová o statočnej rastlinke uviesť na pravú mieru a tak sa národu vyznal opäť.

„Keď som ju videl, pripadala mi ako veľmi výstižný obraz mnohých ľudí s ťažkými zdravotnými postihnutiami, či ľudí narodenými do totálnej chudoby či iných znevýhodnení. Tak som to cítil a so svojimi pocitmi som sa zveril na fb, áno z dovolenky. Rôzni progresívni úchylkovia však neodolali pokušeniu a začali šíriť vraj Matovič o sebe píše v obrazoch a považuje sa za palmičku na skale. Nie, nepísal som o sebe,“ rozpísal sa v poslednom statuse Matovič.

Biedou netrpí

Minister financií ďalej konštatuje, že sa narodil do rodiny z majority, nie je na vozíčku a dokonca platil „najväčšie dane zo všetkých živnostníkov“.

„Takže ani biedou netrpím. Nie som odkázaný na milosť druhých…,“ odkazuje Slovákom. Minister uzavrel status uistením, že svoj zápas v politike nepovažuje za utrpenie.

„Je to moje slobodné rozhodnutie so všetkými následkami, v boji za lepšie Slovensko, nie osud, ktorý mi niekto nadelil,“ vyjadril sa.

Včera som tu postol status o palmičke, ktorá mi padla do oka. Keď som ju videl, pripadala mi ako veľmi výstižný obraz... Posted by Igor Matovic on Saturday, August 27, 2022

Zdroj: Dnes24.sk